Грузинские бронированные медицинские эвакуационные машины Didgori в Индонезии

Индонезийская компания Delima Jaya (Богор, Ява), специализирующаяся на изготовлении гражданских и военных машин специального назначения на различных автомобильных шасси, а также ремонте бронетехники, в октябре 2019 года продемонстрировала бронированную медицинскую эвакуационную машину Bison якобы собственной сборки. В данной машине легко узнается известная грузинская бронированная медицинская эвакуационная машина Didgori (AMEV) производства государственного военного научно-технического центра "Дельта" министерства обороны Грузии.

Бронированная медицинская эвакуационная машина Bison, представленная индонезийской компанией Delima Jaya, и являющаяся грузинской бронированной медицинской эвакуационной машиной Didgori (AMEV) производства государственного военного научно-технического центра "Дельта" министерства обороны Грузии. Спереди машина сохраняет маркировку Delta. Октябрь 2019 года (с) Delima Jaya

Напомним, что генеральный директор НТЦ "Дельта" Уча Дзидзуашвили, выступая 27 декабря 2018 года с докладом об итогах работы этого предприятия в 2018 году, заявил, помимо прочего, что с Индонезией был подписан контракт на поставку производимых НТЦ "Дельта" грузинских бронированных медицинских эвакуационных машин Didgori ."Подписан контракт, внесена предоплата и ведутся работы" - сообщил Уча Дзидзуашвили.

Детали контракта раскрыты не были, и до последнего времени данных о появлении машин Didgori в Индонезии не было. Впрочем, сведения о каких-либо серийных поставках машин Bison, в том числе вооруженным силам Индонезии, также отсутствуют.

Таким образом, Индонезия стала вторым заказчиком грузинской бронированной медицинской эвакуационной машины Didgori AMEV (Armored Medical Evacuation Vehicle), выполненной на базе бронеавтомобиля Didgori 2 с колесной формулой 4х4, после Саудовской Аравии.

НТЦ "Дельта" подписал в декабре 2015 года контракт на поставку министерству обороны Саудовской Аравии по итогам международного тендера "более 100" бронированных медицинских машин Didgori стоимостью около 100 млн долл. Первая партия из 12 построенных машин была отправлена в Саудовскую Аравию из Грузии уже 30 января 2016 года. Данные машины использовались саудовскими войсками в ходе военной интервенции в Йемене.

В упомянутом выступлении 27 декабря 2018 года Уча Дзидзуашвили также заявил, что НТЦ "Дельта" получил дополнительный контракт на поставку медицинских бронированных машин в Саудовскую Аравию и что "работы выполняются в соответствии с графиком".

Бронированная медицинская эвакуационная машина Didgori AMEV разработки НТЦ "Дельта" является результатом переработки и модернизации конструкции бронеавтомобиля Didgori 2 и также выполнена на шасси коммерческого пикапа Ford F-550 c колесной формулой 4х4. Производство медицинских машин AMEV, как и бронеавтомобилей Didgori, организовано на производственной площадке находящегося под управлением НТЦ "Дельта" предприятия "Тбилавиамшени" (Тбилисский авиационный завод). Следует отметить, что, возможно, базовый бронеавтомобиль Didgori 1/2 является фактически конструкцией негрузинской разработки и, предположительно, был спроектирован по грузинскому заказу какой-либо иностранной компанией.

Согласно официальным данным НТЦ "Дельта", бронированная медицинская эвакуационная машина AMEV имеет пустую массу 8200 кг и полную боевую массу 9800 кг. Длина машины 6553 мм, габаритная ширина 2393 мм, клиренс 500 мм. Экипаж два человека, в транспортном отделении возможна перевозка четырех лежачих раненых на носилках. Машина оснащается дизельным двигателем мощностью 356 л.с. (предположительно, International MaxxForce 7, устанавливавшимся на дизельных вариантах автомобиля Ford F-550 "второго поколения") и способна развивать максимальную скорость по шоссе 120 км/ч и иметь запас хода по шоссе до 500 км. Бронекорпус выполнен с разнесенной системой бронирования из современной особо прочной стальной брони Armox 500T+ шведской компании SSAB и якобы обеспечивает круговой уровень баллистической защиты BR7+ по европейскому стандарту EN1063 (уровень BR7 - защита от усиленной пули 7,62×51 мм патрона НАТО с дистанции 10 м). Заявлено внедрение элементов противоминной защиты.

Также в 2019 году компания Delima Jaya представила образцы нового трехтонного грузового автомобиля "Садко-Next" (4х4) производства российской Группы ГАЗ, в военном исполнении. Delima Jaya показала два образца "Садко-Next" - стандартный, а также переоборудованный компанией с установкой двухрядной кабины повышенной комфортности.

Представленные индонезийской компанией Delima Jaya образцы трехтонного грузового автомобиля "Садко-Next" (4х4) производства российской Группы ГАЗ, в военном исполнении в двух вариантах - стандартного грузовика, а также переоборудованный компанией с установкой двухрядной кабины повышенной комфортности (с) Delima Jaya