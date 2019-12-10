Войти
bmpd.livejournal.com

Грузинские бронированные медицинские эвакуационные машины Didgori в Индонезии

59
0
0

Индонезийская компания Delima Jaya (Богор, Ява), специализирующаяся на изготовлении гражданских и военных машин специального назначения на различных автомобильных шасси, а также ремонте бронетехники, в октябре 2019 года продемонстрировала бронированную медицинскую эвакуационную машину Bison якобы собственной сборки. В данной машине легко узнается известная грузинская бронированная медицинская эвакуационная машина Didgori (AMEV) производства государственного военного научно-технического центра "Дельта" министерства обороны Грузии.

Бронированная медицинская эвакуационная машина Bison, представленная индонезийской компанией Delima Jaya, и являющаяся грузинской бронированной медицинской эвакуационной машиной Didgori (AMEV) производства государственного военного научно-технического центра "Дельта" министерства обороны Грузии. Спереди машина сохраняет маркировку Delta. Октябрь 2019 года (с) Delima Jaya

Напомним, что генеральный директор НТЦ "Дельта" Уча Дзидзуашвили, выступая 27 декабря 2018 года с докладом об итогах работы этого предприятия в 2018 году, заявил, помимо прочего, что с Индонезией был подписан контракт на поставку производимых НТЦ "Дельта" грузинских бронированных медицинских эвакуационных машин Didgori ."Подписан контракт, внесена предоплата и ведутся работы" - сообщил Уча Дзидзуашвили.

Детали контракта раскрыты не были, и до последнего времени данных о появлении машин Didgori в Индонезии не было. Впрочем, сведения о каких-либо серийных поставках машин Bison, в том числе вооруженным силам Индонезии, также отсутствуют.

Таким образом, Индонезия стала вторым заказчиком грузинской бронированной медицинской эвакуационной машины Didgori AMEV (Armored Medical Evacuation Vehicle), выполненной на базе бронеавтомобиля Didgori 2 с колесной формулой 4х4, после Саудовской Аравии.

НТЦ "Дельта" подписал в декабре 2015 года контракт на поставку министерству обороны Саудовской Аравии по итогам международного тендера "более 100" бронированных медицинских машин Didgori стоимостью около 100 млн долл. Первая партия из 12 построенных машин была отправлена в Саудовскую Аравию из Грузии уже 30 января 2016 года. Данные машины использовались саудовскими войсками в ходе военной интервенции в Йемене.

В упомянутом выступлении 27 декабря 2018 года Уча Дзидзуашвили также заявил, что НТЦ "Дельта" получил дополнительный контракт на поставку медицинских бронированных машин в Саудовскую Аравию и что "работы выполняются в соответствии с графиком".

Бронированная медицинская эвакуационная машина Didgori AMEV разработки НТЦ "Дельта" является результатом переработки и модернизации конструкции бронеавтомобиля Didgori 2 и также выполнена на шасси коммерческого пикапа Ford F-550 c колесной формулой 4х4. Производство медицинских машин AMEV, как и бронеавтомобилей Didgori, организовано на производственной площадке находящегося под управлением НТЦ "Дельта" предприятия "Тбилавиамшени" (Тбилисский авиационный завод). Следует отметить, что, возможно, базовый бронеавтомобиль Didgori 1/2 является фактически конструкцией негрузинской разработки и, предположительно, был спроектирован по грузинскому заказу какой-либо иностранной компанией.

Согласно официальным данным НТЦ "Дельта", бронированная медицинская эвакуационная машина AMEV имеет пустую массу 8200 кг и полную боевую массу 9800 кг. Длина машины 6553 мм, габаритная ширина 2393 мм, клиренс 500 мм. Экипаж два человека, в транспортном отделении возможна перевозка четырех лежачих раненых на носилках. Машина оснащается дизельным двигателем мощностью 356 л.с. (предположительно, International MaxxForce 7, устанавливавшимся на дизельных вариантах автомобиля Ford F-550 "второго поколения") и способна развивать максимальную скорость по шоссе 120 км/ч и иметь запас хода по шоссе до 500 км. Бронекорпус выполнен с разнесенной системой бронирования из современной особо прочной стальной брони Armox 500T+ шведской компании SSAB и якобы обеспечивает круговой уровень баллистической защиты BR7+ по европейскому стандарту EN1063 (уровень BR7 - защита от усиленной пули 7,62×51 мм патрона НАТО с дистанции 10 м). Заявлено внедрение элементов противоминной защиты.

Также в 2019 году компания Delima Jaya представила образцы нового трехтонного грузового автомобиля "Садко-Next" (4х4) производства российской Группы ГАЗ, в военном исполнении. Delima Jaya показала два образца "Садко-Next" - стандартный, а также переоборудованный компанией с установкой двухрядной кабины повышенной комфортности.

Представленные индонезийской компанией Delima Jaya образцы трехтонного грузового автомобиля "Садко-Next" (4х4) производства российской Группы ГАЗ, в военном исполнении в двух вариантах - стандартного грузовика, а также переоборудованный компанией с установкой двухрядной кабины повышенной комфортности (с) Delima Jaya

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Индонезия
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Швеция
Продукция
F-5
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
NATO
Медицина
Похожие новости
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
03.01.2019
Индонезия закупает грузинские бронированные медицинские эвакуационные машины Didgori
30.08.2016
В воздухе витает Третья мировая…
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.12 00:57
  • 91
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.12 00:56
  • 22
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.12 00:53
  • 5
В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
  • 10.12 00:46
  • 2
Дания утроит расходы на оборону Арктики на фоне "российской угрозы"
  • 10.12 00:43
  • 4
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 00:31
  • 14
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 09.12 22:51
  • 1
В Польше заявили о желании построить "танк будущего" совместно с Кореей
  • 09.12 21:40
  • 3
Израиль испытал ядерную МБР
  • 09.12 19:57
  • 1
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну
  • 09.12 19:48
  • 3
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57
  • 09.12 18:51
  • 64
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 09.12 18:15
  • 8
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 09.12 17:55
  • 1
"Роскосмос" нашел "руку Москвы" в НАСА и Boeing
  • 09.12 17:26
  • 6
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 09.12 16:44
  • 2
ОДК и Safran Aircraft Engines заключили долгосрочный контракт по поставкам компонентов газотурбинных двигателей