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Известия.ru

Северный флот накроет Арктику сплошным противовоздушным куполом

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Северный флот в ближайшие годы вооружит все арктические дивизионы комплексами С-400 и сформирует противовоздушный купол над российской частью Арктики. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

По его словам, в этом году системы С-400 уже поступили на вооружение зенитного ракетного полка и несут боевое дежурство. В ближайшие годы все арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами.

Кроме того, Моисеев рассказал, что в Тикси на опытное боевое дежурство заступили подразделения нового соединения противовоздушной обороны. Они обеспечат безопасность воздушного пространства над Северным морским путем.

16 сентября стало известно, что Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" на архипелаге Новая Земля в Арктике. Ранее на вооружении полка Северного флота стояли ПВО С-300. Для работы с новыми системами личный состав полка прошел переобучение и готов заступить на боевое дежурство.

Перевооружение на С-400 значительно увеличит зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.


С-400 "Триумф" — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. Время развертывания из походного положения составляет пять минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
СФ
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