Arbejderen (Дания): Россия в Арктике

Автор побывал на встрече с послом России в Дании и пытается ответить на вопрос, суждено ли Арктике быть мирным регионом без военных. Россия уже расчищает Северный морской путь и сотрудничает на нем с другими странами. А вот НАТО смотрит на развитие событий в Арктике и Балтийском море под другим углом.

По случаю саммита НАТО и с пожеланием мира, добра и плодотворных отношений Эрик Инсула рассказывает о некоторых результатах открытой встречи российского посла в Дании с общественностью, состоявшейся 5 ноября в Копенгагенском университете

"Россия в Арктике" - так называлась встреча, организованная датским Обществом внешней политики 5 ноября 2019 года. Аудитория Копенгагенского университета была забита почти до отказа, хотя размеры у нее немаленькие.

Российский посол в Дании Владимир Барбин в мирной обстановке беседовал с журналистом и писателем Мартином Бреумом (Martin Breum).

После отличной презентации было задано множество интересных и актуальных вопросов, каждый из которых требовал не менее интересного и актуального ответа.

Мы погружаемся в эту корзину с дарами Северного Ледовитого океана.

Может ли Арктика стать мирным местом, где не будет военных? Смогут ли восемь арктических государств прийти к взаимопониманию? Чем занимается Арктический совет? Поделится ли Россия новыми морскими маршрутами к северу от страны? Как обстоит дело с Арктикой и Китаем?

Барбин ответил, что Россия стремится сохранить экосистемы Арктики и что вся добыча полезных ископаемых осуществляется на территориях соответствующих стран, а значит, нужна лишь оборона.

Барбин напомнил, что на Западе часто говорят, будто россияне наращивают в Арктике вооружения. При этом российские вооруженные силы в восемь раз меньше, чем, например, американские.

У России уже есть совместные предприятия с Францией, Китаем, Америкой и другими. 30 ледоколов должны расчистить морской путь к северу от российского побережья. Он относительно короткий, стабильный и позволит сильно сократить выбросы СО2. Компания Maersk уже опробовала его, и все прошло удачно.

Но из формирующей общественное мнение прессы я недавно узнал, что НАТО смотрит на развитие событий в Арктике и Балтийском море под другим углом.

Сейчас НАТО стала очень специфической охранной организацией с многочисленными внутренними проблемами. Кое-кто говорит, что она больше не нужна.

Европа уже не та, что была 70 лет назад. Она во многих отношениях выросла, и это сказывается на НАТО, которая до сих пор борется с призраками холодной войны, все еще терзающими многих ее членов.

Возникают новые мирные отношения, основанные на добрососедстве. Все важнее становится вовремя протягивать руку. Как никогда мы нуждаемся в сотрудничестве. Европа стала нашим общим делом. Военные угрозы остались в прошлом.

Россия - член Совета Европы. Россия принимает основополагающие ценности Совета. Вот чем занимается Совет Европы (цитата с его сайта): "Совет Европы отстаивает свободу выражения мнения и свободу собраний, свободу СМИ, равенство и защиту меньшинств.

Он реализует программы по таким вопросам, как защита детей, язык ненависти онлайн, а также права цыган (ромов) - крупнейшего меньшинства в Европе. Совет Европы помогает государствам-членам бороться с коррупцией и терроризмом и проводить необходимые судебные реформы.

Его группа экспертов в области конституционного права, известная также как Венецианская комиссия, консультирует по правовым вопросам страны всего мира".

Европе нужны мир, хорошие отношения, добрососедство и совместные инициативы для сохранения планеты в качестве рекреационной площадки для будущих поколений - со здоровой экологией и устойчивым климатом.

Эрик Инсула (Erik Insula)