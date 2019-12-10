Войти
ИноСМИ

Arbejderen (Дания): Россия в Арктике

64
0
0
Атомный ледокол "Арктика" во главе каравана судов, идущего Северным морским путем
Атомный ледокол "Арктика" во главе каравана судов, идущего Северным морским путем.
Источник изображения: © РИА Новости, Роман Денисов

Автор побывал на встрече с послом России в Дании и пытается ответить на вопрос, суждено ли Арктике быть мирным регионом без военных. Россия уже расчищает Северный морской путь и сотрудничает на нем с другими странами. А вот НАТО смотрит на развитие событий в Арктике и Балтийском море под другим углом.

По случаю саммита НАТО и с пожеланием мира, добра и плодотворных отношений Эрик Инсула рассказывает о некоторых результатах открытой встречи российского посла в Дании с общественностью, состоявшейся 5 ноября в Копенгагенском университете

"Россия в Арктике" - так называлась встреча, организованная датским Обществом внешней политики 5 ноября 2019 года. Аудитория Копенгагенского университета была забита почти до отказа, хотя размеры у нее немаленькие.

Российский посол в Дании Владимир Барбин в мирной обстановке беседовал с журналистом и писателем Мартином Бреумом (Martin Breum).

После отличной презентации было задано множество интересных и актуальных вопросов, каждый из которых требовал не менее интересного и актуального ответа.

Мы погружаемся в эту корзину с дарами Северного Ледовитого океана.

Может ли Арктика стать мирным местом, где не будет военных? Смогут ли восемь арктических государств прийти к взаимопониманию? Чем занимается Арктический совет? Поделится ли Россия новыми морскими маршрутами к северу от страны? Как обстоит дело с Арктикой и Китаем?

Барбин ответил, что Россия стремится сохранить экосистемы Арктики и что вся добыча полезных ископаемых осуществляется на территориях соответствующих стран, а значит, нужна лишь оборона.

Барбин напомнил, что на Западе часто говорят, будто россияне наращивают в Арктике вооружения. При этом российские вооруженные силы в восемь раз меньше, чем, например, американские.

У России уже есть совместные предприятия с Францией, Китаем, Америкой и другими. 30 ледоколов должны расчистить морской путь к северу от российского побережья. Он относительно короткий, стабильный и позволит сильно сократить выбросы СО2. Компания Maersk уже опробовала его, и все прошло удачно.

Но из формирующей общественное мнение прессы я недавно узнал, что НАТО смотрит на развитие событий в Арктике и Балтийском море под другим углом.

Сейчас НАТО стала очень специфической охранной организацией с многочисленными внутренними проблемами. Кое-кто говорит, что она больше не нужна.

Европа уже не та, что была 70 лет назад. Она во многих отношениях выросла, и это сказывается на НАТО, которая до сих пор борется с призраками холодной войны, все еще терзающими многих ее членов.

Возникают новые мирные отношения, основанные на добрососедстве. Все важнее становится вовремя протягивать руку. Как никогда мы нуждаемся в сотрудничестве. Европа стала нашим общим делом. Военные угрозы остались в прошлом.

Россия - член Совета Европы. Россия принимает основополагающие ценности Совета. Вот чем занимается Совет Европы (цитата с его сайта): "Совет Европы отстаивает свободу выражения мнения и свободу собраний, свободу СМИ, равенство и защиту меньшинств.

Он реализует программы по таким вопросам, как защита детей, язык ненависти онлайн, а также права цыган (ромов) - крупнейшего меньшинства в Европе. Совет Европы помогает государствам-членам бороться с коррупцией и терроризмом и проводить необходимые судебные реформы.

Его группа экспертов в области конституционного права, известная также как Венецианская комиссия, консультирует по правовым вопросам страны всего мира".

Европе нужны мир, хорошие отношения, добрососедство и совместные инициативы для сохранения планеты в качестве рекреационной площадки для будущих поколений - со здоровой экологией и устойчивым климатом.


Эрик Инсула (Erik Insula)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
NATO
Арктика
Похожие новости
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
26.02.2018
Шоковая терапия для Запада
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
01.10.2012
Даже Бразилия и Индия претендуют на Арктику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.12 00:57
  • 91
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.12 00:56
  • 22
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.12 00:53
  • 5
В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
  • 10.12 00:46
  • 2
Дания утроит расходы на оборону Арктики на фоне "российской угрозы"
  • 10.12 00:43
  • 4
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 00:31
  • 14
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 09.12 22:51
  • 1
В Польше заявили о желании построить "танк будущего" совместно с Кореей
  • 09.12 21:40
  • 3
Израиль испытал ядерную МБР
  • 09.12 19:57
  • 1
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну
  • 09.12 19:48
  • 3
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57
  • 09.12 18:51
  • 64
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 09.12 18:15
  • 8
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 09.12 17:55
  • 1
"Роскосмос" нашел "руку Москвы" в НАСА и Boeing
  • 09.12 17:26
  • 6
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 09.12 16:44
  • 2
ОДК и Safran Aircraft Engines заключили долгосрочный контракт по поставкам компонентов газотурбинных двигателей