"Хлесткий страж российского неба": Sputnik об усилении ПВО С-300ПМ-2

Источник изображения: topwar.ru

Системы ПВО серии С-300 в последнее время доказали свою эффективность в ходе отражения многочисленных атак на российские военные базы в Сирии, в том числе сумев справиться с "роем" беспилотников, на что способны далеко не все мировые аналоги. Издание Sputnik попыталось оценить последнюю модификацию данной модели – С-300ПМУ2

За нами Москва

Полк противовоздушной обороны, расположенный близ Воронежа в 500 км к югу от Москвы, недавно был усилен новым модернизированным вариантом легендарной системы ПВО С-300, получивший название С-300ПМ-2 "Фаворит" (обозначение по стандартам НАТО - SA-20b Gargoyle b). Развертывание этого изделия создает дополнительный заслон в рамках так называемой A2AD – зоны закрытого доступа, пересечь которую безопасно не в состоянии ни один воздушный аппарат потенциального противника.

Воронежский полк ПВО является одним из важнейших элементов обеспечения безопасности страны, поскольку он прикрывает Москву с юга, а также защищает размещенные здесь военные базы наряду с атомной электростанцией. Поэтому он должен быть оснащен одним из самых современных образцов вооружения, указывает Sputnik.

Источник изображения: topwar.ru

Новые боевые возможности

Хотя С-300ПМ-2 все еще не дотягивает до более современных С-400, это, тем не менее, серьезное обновление по сравнению с его предшественником, системой ПМ-1. Его эффективная дальность поражения не баллистических целей почти удвоилась до 200 км, при этом радиус уничтожения баллистических ракет остался на уровне 40 км

- пишет издание.

Командир полка ПВО Евгений Дунаев указал, что С-300ПМ-2 не только хорошо обнаруживают, отслеживают и сбивают противника издалека, но и имеют высокую мобильность.

[С-300ПМ-2] обладают высокой маневренностью, что позволяет нам быстро менять места дислокации. Общее время развертывания не превышает пяти минут, после чего они готовы к стрельбе. Эти системы ПВО могут работать на любой местности, в любую погоду и в любое время суток

- пояснил Дунаев.

Как отмечает издание, модернизированные С-300 - это быстродействующее оружие. Время поражения вражеского объекта с максимального расстояния после его обнаружения составляет всего 60-90 секунд. Ракета летит со скоростью 2100 м/с и может покрыть расстояние в 200 км примерно за 1,5 минуты.

Неудивительно, что с такими характеристиками системы ПВО С-300 показали впечатляющие результаты в Сирии, даже противостоя изощренным ударам. Именно они помогли защитить авиабазу Хмеймим, которая была атакована роями беспилотников, в июне и июле 2019 года

- указывает Sputnik, называя С-300ПМ-2 "хлестким стражем российского неба".