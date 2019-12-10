Войти
Lenta.ru

Определен способ полетов на другие планеты

68
0
0
Источник изображения: Wikimedia Commons

Специалисты Европейского космического агентства орпределили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые решили проверить, как возможность гибернации повлияет на путешествие астронавтов на Марс. Оказалось, что подобная технология поможет уменьшить размеры межпланетного корабля за счет жизненного пространства и снизить запасы ресурсов. С учетом этого исследователи придумали конструкцию корабля, масса которого сократилась в три раза.

По словам ученых, если бы удалось снизить базовую скорость метаболизма у астронавтов на 75 процентов (как у медведей), то можно существенно сэкономить массу и ресурсы.

Однако долговременное снижение скорости метаболизма у людей аналогично животным в спячке на настоящий момент технически неосуществимо. В то же время в медицинской практике имеются подходы по снижению температуры тела, которые позволяет замедлить жизнедеятельность для спасения пострадавших от тяжелых травм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Марс
Медицина
Похожие новости
01.03.2019
Полет в никуда
04.05.2018
Проблемы российского участия в программе создания окололунной орбитальной станции
13.02.2017
Максим Матюшин: "В любой критической ситуации на МКС может быть проведен срочный спуск пилотируемого корабля со спасаемым экипажем с орбиты"
11.11.2016
Россия договорилась с США о подготовке космонавтов к межпланетным полетам
30.11.2007
В четверг в Москве завершится эксперимент по моделированию полета на Марс
04.04.2007
ЕКА готовится к участию в российском проекте "Марс-500"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.12 00:57
  • 91
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.12 00:56
  • 22
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.12 00:53
  • 5
В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
  • 10.12 00:46
  • 2
Дания утроит расходы на оборону Арктики на фоне "российской угрозы"
  • 10.12 00:43
  • 4
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 00:31
  • 14
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 09.12 22:51
  • 1
В Польше заявили о желании построить "танк будущего" совместно с Кореей
  • 09.12 21:40
  • 3
Израиль испытал ядерную МБР
  • 09.12 19:57
  • 1
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну
  • 09.12 19:48
  • 3
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57
  • 09.12 18:51
  • 64
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 09.12 18:15
  • 8
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 09.12 17:55
  • 1
"Роскосмос" нашел "руку Москвы" в НАСА и Boeing
  • 09.12 17:26
  • 6
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 09.12 16:44
  • 2
ОДК и Safran Aircraft Engines заключили долгосрочный контракт по поставкам компонентов газотурбинных двигателей