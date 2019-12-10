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Российская газета

Командующий РВСН назвал преимущества стационарного варианта "Ярса"

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Источник изображения: rg.ru

Полки и дивизии РВСН активно переоснащают на новый комплекс стратегического назначения "Ярс" с разделяющейся головной частью и маневрирующими боевыми блоками индивидуального назначения.


Это грозное оружие российская оборонка выпускает в двух вариантах - мобильном и стационарном, где ракеты стоят на боевом дежурстве в шахтах. На первый взгляд, подвижные "Ярсы" выглядят предпочтительнее, они не так уязвимы при ударах с воздуха, имеют возможность постоянно менять стартовые позиции. Однако генералы не собираются отказываться и от "неподвижных" пусковых. Почему? Об этом рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Задача шахтного базирования ракетных комплексов - выполнять задачу в ответно-встречном ударе из-за своей максимальной готовности к пуску", - объяснил он в эфире телеканала "Звезда". Каракаев. К тому же, как следует из сюжета, показанного телеканалом, защищена эта шахта и окружающие ее объекты военной инфраструктуры исключительно надежно. К примеру, бронированная шлюзовая дверь командного бункера РВСН, изготовленная из высоколегированной стали и секретных типов металла, которые применяются в судостроении, в ходе испытаний на специализированном полигоне в окрестностях Выборга выдержала подрыв инженерного боеприпаса мощностью 200 кг.

Вообще-то такое тестирование военные провели трижды: они последовательно взорвали устройства мощностью около 30, 100 и 200 кг в тротиловом эквиваленте. В результате поднялась ударная волна, по силе схожая с ядерным ударом. После первого "наката" образовался второй - он даже отразился от верхних слоев атмосферы. После завершающего взрыва, который имел максимальный, критический уровень, руководитель испытаний констатировал: "Видим, что геометрия изделия сохранилась, основные силовые элементы конструкции остались неизменными. Что и требовалось доказать".

А вот как командующий РВСН "расшифровал" необычное название нового стратегического комплекса. В отличие от других ядерных ракет, например "Тополя" или "Воеводы", он не именуется в честь чего-то конкретного. Это всего лишь аббревиатура, хотя и пишется она с использованием строчных букв. "Ядерная ракета сдерживания. В этом самом названии как раз и заключается то, в чем его уникальность", - сказал Каракаев. И уточнил, что в принципе Ракетные войска предназначены не для войны, а для сдерживания любых агрессивных планов и намерений в отношении России.

Командующий также сообщил, что время боевого дежурства ракетных частей, оснащенных "Ярсами", постоянно увеличивается, сейчас оно доходит до 40 суток.

В свою очередь конструктор этого ядреного комплекса Юрий Соломонов отметил, что у стационарного варианта ракеты более высокая антитеррористическая устойчивость: "В шахту залезть невозможно. Она абсолютно автономна, закрыта прочно", - сказал Соломонов в интервью телеканалу "Звезда".



Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Проекты
Ядерный щит
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