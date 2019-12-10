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Российская газета

Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США

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Источник изображения: Илья Максимов / РГ

Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.

Как пишет The National Interest, серийное производство СВЧ должно начаться уже в 2020 году.

В публикации отмечается, что, если СВД изначально создавалась под патрон 7,62x54R, то СВЧ спроектирована по модульной системе и подходит для нескольких калибров. Речь идет о модификациях, предназначенных под унитарный винтовочный патрон 7,62x54R, патрон НАТО 7,62x51, и патрон калибра .338 Lapua Magnum.

The National Interest подчеркивает более современный дизайн СВЧ по сравнению с СВД. В частности, отмечается возможность удобного использования сошек, левостороннее расположение рукояти взведения затвора и наличие длиной планки Пикатинни, которая позволяет устанавливать на винтовку современные прицелы, приборы ночного видения и тепловизоры.

Автор материала обращает внимание и на тот факт, что версия СВЧ, рассчитанная на патроны калибра 7,62x54R, может использовать магазины от СВД. Это демонстрирует совместимость с существующим оружейным арсеналом. Кстати, особенно отмечается преданность России калибру 7,62х54R, обеспечивающему точность ведения огня. The National Interest признает, что Россия производит отличные снайперские патроны в этом калибре, но из-за их особенностей в одном магазине сложно разместить большое количество боеприпасов.

В целом же, по мнению американского издания, СВЧ стала необходимым обновлением в условиях модернизации российской армии.


Руслан Мельников

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Страны
Россия
США
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Проекты
2020-й год
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