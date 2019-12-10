В Индии обнаружение китайских J-20 истребителями Су-30МКИ связали с "тепловой линзой"

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Китайские военные эксперты, комментируя известные заявления индийских соседей по поводу того, что радары Су-30МКИ уже неоднократно обнаруживали "стелс"-истребители J-20 ВВС НОАК, пытаются найти объяснение ситуации.

Понять китайскую сторону можно, ведь сам факт того, что имело место обнаружение J-20 радарами истребителей предыдущего поколения, наносит большой репутационный ущерб китайским самолётам. Напомним, что в Китае заявляют о принадлежности истребителя J-20 к пятому поколению боевой авиации.

Тем временем в Индии сообщается, что обнаружение и идентификация китайских истребителей J-20 стала возможной вследствие ряда причин. Одна из причин индийскими специалистами описывается следующим образом: в условиях полёта над горным массивом, а именно там (неподалёку от границы Китая и Индии) и были обнаружены китайские истребители, возник "эффект теплового линзирования": восходящие от горных хребтов потоки воздуха соединялись с потоками горячего воздуха, который создавался работой двигателей китайских J-20.

Возникающие "дополнительные тепловые аномалии" на определённых высотах и становились фактором определения наличия средств авиации.

Насколько эти заявления могут в реальности объяснить причину обнаружения J-20 бортовым оборудование Су-30МКИ индийских ВВС, - открытый вопрос. Если так, то получается, что РЛС среагировала на ту самую "тепловую линзу" над горным массивом.

В Китае тем временем отмечают, что индийская сторона может попросту использовать опубликованную в СМИ информацию о боевом патрулировании западного сегмента воздушного пространства КНР истребителями J-20 в качестве варианта для заявлений о "якобы обнаружении самолётов нового поколения". То есть, сначала в китайских СМИ появляются материалы о проведённом патрулировании, а затем в СМИ Индии пишут, что их лётчики на тех или иных средствах авиации обнаружили J-20 в воздухе.

Всё это в большей степени напоминает эпизод информационной войны между соседствующими странами, позиционирующими себя в качестве как минимум геополитических конкурентов.