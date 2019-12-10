Войти
Военное обозрение

В Индии обнаружение китайских J-20 истребителями Су-30МКИ связали с "тепловой линзой"

63
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные эксперты, комментируя известные заявления индийских соседей по поводу того, что радары Су-30МКИ уже неоднократно обнаруживали "стелс"-истребители J-20 ВВС НОАК, пытаются найти объяснение ситуации.

Понять китайскую сторону можно, ведь сам факт того, что имело место обнаружение J-20 радарами истребителей предыдущего поколения, наносит большой репутационный ущерб китайским самолётам. Напомним, что в Китае заявляют о принадлежности истребителя J-20 к пятому поколению боевой авиации.

Тем временем в Индии сообщается, что обнаружение и идентификация китайских истребителей J-20 стала возможной вследствие ряда причин. Одна из причин индийскими специалистами описывается следующим образом: в условиях полёта над горным массивом, а именно там (неподалёку от границы Китая и Индии) и были обнаружены китайские истребители, возник "эффект теплового линзирования": восходящие от горных хребтов потоки воздуха соединялись с потоками горячего воздуха, который создавался работой двигателей китайских J-20.

Возникающие "дополнительные тепловые аномалии" на определённых высотах и становились фактором определения наличия средств авиации.

Насколько эти заявления могут в реальности объяснить причину обнаружения J-20 бортовым оборудование Су-30МКИ индийских ВВС, - открытый вопрос. Если так, то получается, что РЛС среагировала на ту самую "тепловую линзу" над горным массивом.

В Китае тем временем отмечают, что индийская сторона может попросту использовать опубликованную в СМИ информацию о боевом патрулировании западного сегмента воздушного пространства КНР истребителями J-20 в качестве варианта для заявлений о "якобы обнаружении самолётов нового поколения". То есть, сначала в китайских СМИ появляются материалы о проведённом патрулировании, а затем в СМИ Индии пишут, что их лётчики на тех или иных средствах авиации обнаружили J-20 в воздухе.

Всё это в большей степени напоминает эпизод информационной войны между соседствующими странами, позиционирующими себя в качестве как минимум геополитических конкурентов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
J-20
Су-30
Су-30МК
Похожие новости
21.05.2018
Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку
26.07.2017
Самый искусный МАКС
25.07.2016
Названы сильнейшие военно-воздушные силы будущего
20.03.2012
Нуждается ли Китай в импорте истребителей Су-35?
23.09.2011
Typhoon против Rafale. Кто победит в Индии? (Air Forces Monthly)
21.02.2011
Процесс «Большой Сделки» неизбежно близится к развязке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.12 00:57
  • 91
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.12 00:56
  • 22
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.12 00:53
  • 5
В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
  • 10.12 00:46
  • 2
Дания утроит расходы на оборону Арктики на фоне "российской угрозы"
  • 10.12 00:43
  • 4
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 00:31
  • 14
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 09.12 22:51
  • 1
В Польше заявили о желании построить "танк будущего" совместно с Кореей
  • 09.12 21:40
  • 3
Израиль испытал ядерную МБР
  • 09.12 19:57
  • 1
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну
  • 09.12 19:48
  • 3
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57
  • 09.12 18:51
  • 64
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 09.12 18:15
  • 8
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 09.12 17:55
  • 1
"Роскосмос" нашел "руку Москвы" в НАСА и Boeing
  • 09.12 17:26
  • 6
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 09.12 16:44
  • 2
ОДК и Safran Aircraft Engines заключили долгосрочный контракт по поставкам компонентов газотурбинных двигателей