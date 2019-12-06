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ТАСС

Замминистра обороны РФ остался доволен состоянием полигонов Восточного военного округа

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: topwar.ru

Юнус-Бек Евкуров также указал на то, что при планировании боевой подготовки, а также при развитии учебно-материальной базы используется опыт вооруженных конфликтов.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа проверил организацию боевой подготовки в частях, а также укомплектованность и состояние учебно-материальной базы военных городков и полигонов в Приморском крае, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Замглавы военного ведомства проинспектировал полигоны Сергеевский, Барановский, Ильинский и Бамбурово, пункты постоянной дислокации частей и соединений, где заслушал доклады о выполнении мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Евкуров остался доволен уровнем мероприятий боевой подготовки, состоянием и укомплектованностью полигонов. Он также указал на то, что при планировании боевой подготовки, а также при развитии учебно-материальной базы используется опыт вооруженных конфликтов.

Кроме этого, замминистра вместе с руководством округа возложил цветы к памятнику морякам-подводникам.

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