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ТАСС

Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС с космодрома во Флориде

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Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon.
Источник изображения: © EPA-EFE/NASA

Корабль доставит на орбитальный комплекс 2,5 тонны грузов

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте NASA.

Старт ракеты-носителя с пускового комплекса на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 12:29 по времени восточного побережья США (20:29 мск).

Примерно через 10 минут после старта корабль вышел на орбиту, раскрыл солнечные батареи и начал серию маневров, рассчитанных таким образом, чтобы осуществить стыковку с МКС 8 декабря. Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано осуществит захват корабля с помощью дистанционного манипулятора, а затем по команде из Центра управления полетом корабль будет пристыкован к шлюзу на модуле Harmony.

SpaceX успешно посадила на платформу в Атлантическом океане первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, отделившуюся от нее после запуска.

Первая ступень, оснащенная четырьмя раскладывающимися посадочными опорами, опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You длиной 90 м и шириной 50 м. Спуск осуществлялся с помощью торможения двигателей и парашютов. SpaceX разработала такую технологию для сокращения стоимости запусков.

О корабле

Как отметил портал Space.com, Dragon доставит на орбитальный комплекс 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов, а также "отель для роботов" - платформу для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем вернется на Землю.

Нынешний полет корабля Dragon к МКС - уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды - в 2014 и 2017 году - летавшая к МКС.

В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

В новость были внесены изменения (21:10 мск) - добавлены подробности.

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