Станет ли учение ОВС НАТО "Defender Europe 2020" началом войны?

3 декабря в Лондоне начался торжественный саммит глав государств и правительств НАТО, на котором отмечается 70-летие с момента создания Альянса.

На заседании будут обсуждены вопросы распределения оборонных расходов стран НАТО и обеспечения безопасности в Европе. Лидеры стран примут также несколько формальных постановлений о признании космоса одной из сфер операционной деятельности альянса наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространствами. Вроде все тихо и должно пройти без громких заявлений. Однако, как стало известно, в кулуарах Трамп обсуждает с главами некоторых стран имеющийся план «большой войны», который вынашивается уже не первый год.

Сегодня военный конфликт между Россией и Западом не кажется маловероятным. Как показал опыт последних лет, войны в современном мире вспыхивают с фантастической быстротой и притом – буквально на пустом месте. Не секрет, что США и ведомое им НАТО давно мечтает разобраться с Москвой и положить конец многополярному миру. Сделать это, как уже убедились в Вашингтоне с помощью экономических санкций, почти не реально – остается война.

Можно предположить, что приготовления к подобным действиям пройдут под видом больших маневров блока, даже с приглашением военных наблюдателей, в том числе и от России.

Никакие дополнительные «мобилизации и перевозки» Западу не требуются. День «Д», может наступить, к примеру, в ходе или после масштабного учения ОВС НАТО «Defender Europe 2020». Упомянутые маневры растянутся на пять месяцев (январь–май 2020 года) и станут крупнейшей за последние 25 лет операцией по переброске войск США в Европу. В этот период вдоль границы Союзного государства запланировано еще порядка 5-7 учений, которые связаны единым замыслом. Именно поэтому главное значение имеет скорость переброски воинских формирований, чему на всех последних маневрах было уделено особое внимание.

Однако не только наличие сил и средств Альянса имеет значение – если в течение нескольких минут не удастся нейтрализовать носители ядерного оружия, то можно считать войну проигранной. Поэтому Запад, прежде всего, постарается исключить/уничтожить ядерную компоненту Российской Федерации и систему управления войсками.

Многие военачальники блока в это свято верят, поэтому предположим, что наступила полная и окончательная дезорганизация системы государственного и военного управления, парализация всех видов электросвязи.

Дальнейшие военные действия сведутся к уничтожению оставшегося военного потенциала страны высокоточным оружием, организация стремительных прорывов и рейдов механизированных и бронетанковых частей в интересах молниеносного захвата критически важных объектов инфраструктуры.

Направления основных стратегических ударов НАТО в этом случае может быть подобным гитлеровскому плану «Барбаросса».

На северо-западе будут осуществлены удары из Эстонии на Санкт-Петербург, Псков-Старая Русса, а также из Латвии на Великие Луки и Смоленск.

Здесь необходимо учесть, что на уничтожение группировки войск (сил), дислоцирующейся в Калининградской области, натовские генералы отвели всего двое суток, так как все военные и государственные объекты российского анклава находятся в зоне огня ствольной и реактивной артиллерии. В последующем область отдается Польше.

Одновременно из Польши и Литвы осуществляются удары по Беларуси с захватом Минска уже к исходу пятых суток. К слову, северной столице России отвели вообще два дня! В последующем, минуя и блокируя оставшиеся воинские части Беларуси, ударные группировки войск Североатлантического блока выходят к Смоленску.

Таким образом, к исходу 8-10 суток, по замыслу военно-политического руководства Альянса должна быть выполнена ближайшая задача, в ходе которой Россия лишается своего главного стратегического союзника – Беларуси, а ОВС НАТО должны выйти на рубеж Санкт-Петербург – Новгород – Смоленск – Климовичи.

Ускоренный захват Беларуси объясняется еще и тем, что с началом боевых действий, в стране начинает активно действовать «пятая колонна» при поддержке ССО блока – в Минске начинаются уличные демонстрации, смещается действующая власть, во главе страны становится лояльный к действиям Вашингтона человек.

Затем, осуществляя перегруппировку и подтянув резервы, войска Альянса совершают стремительный бросок к Москве. Немногие очаги сопротивления на их пути жестоко подавляются мощными ракетно-авиационными ударами.

Очевидно, что Украина, за счет имеющихся внутренних проблем и противоречий от прямого участия в войне с РФ уклонится, но предоставит свои аэродромы и воздушное пространство для авиации НАТО, что существенно облегчит задачу Альянсу по уничтожению выдвигающихся из глубины России стратегических резервов, а также критически важных объектов инфраструктуры государственного и экономического значения в Москве и Московской области.

При подобном раскладе, по мнению западных стратегов, военные действия займут не более трех недель. А дальше, появляется лояльная Россия.

Возможный вариант развития событий приведен на карте. Правда ответные действия России и Беларуси здесь не учтены.

Направления основных стратегических ударов НАТО. Возможный вариант развития событий без учета ответных действий России и Беларуси. Источник: www.belvpo.com

Владимир Вуячич