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РИА Новости

Посол в США рассказал о позиции России по Арктике

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Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Тимин

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Россия призывает не к соперничеству, а к миру и сотрудничеству в Арктике, говорится в опубликованной в четверг статье посла РФ в США Анатолия Антонова.

"Мы призываем не к соперничеству, а к миру и взаимовыгодному сотрудничеству в регионе. С целью выстраивания доверия и общего понимания, а также предотвращения любого рода эскалации мы выступаем за восстановление полномасштабного военно-политического диалога арктических государств", - говорится в статье.

В частности, Россия предлагает вернуться к формату ежегодных встреч глав генштабов стран-членов Арктического совета, которые были до 2014 года, пишет посол.

"Это эффективный механизм поддерживания региональной стабильности. Прерванный диалог по военным и политическим вопросам можно обновить консультациями военных экспертов арктических стран", - сказано в статье.

Он отмечает, что Россия поддерживает разработку законодательной базы для снижения рисков инцидентов и загрязнения морских вод. В частности, Москва считает, что надо более эффективно сконцентрировать ресурсы для реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения спасательных операций в странах, у которых есть береговая полоса в этом регионе.

"Принимая во внимание стремительный рост мореходной активности в Арктике, включая туристические круизы, важно и далее расширять возможности быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Мы поддерживаем расширение сотрудничества в рамках Арктического форума береговых охран", - говорится в статье.

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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
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