Войти
РИА Новости

Лавров прокомментировал наращивание военных бюджетов стран НАТО

43
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости / ТАСС/POOL

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Решение на саммите НАТО о рекордном наращивании бюджета альянса говорит о желании блока доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

"Безоглядное расширение (НАТО - ред.) продолжается, военная инфраструктура быстро сдвигается на восток, вплотную к российским границам, идет постоянное нагнетание напряженности, постоянные обвинения в агрессивных намерениях нашей страны. И это все на фоне того, что на завершившемся в Лондоне саммите были приняты решения о рекордном дальнейшем наращивании военных бюджетов стран НАТО", - сказал Лавров.

"Это при том, что и нынешние бюджеты в десятки раз, более чем в десять раз, превосходят военный бюджет РФ. Факты, которые есть в наличии, говорят совершенно о простой, понятной для всех ситуации - НАТО хочет доминировать и в Евроатлантике, а если взять поведение НАТО и в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке, то и на Ближнем Востоке тоже", - отметил российский министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
ОБСЕ
Похожие новости
20.11.2019
В ожидании войны в Европе Париж склоняется к капитуляции
08.11.2019
Военный эксперт не видит для РФ рисков в возможном выходе США из договора по открытому небу
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
28.11.2011
ДОВСЕ умер. Забудьте!
06.12.2007
Лавров: позиция США не позволила ОБСЕ отказаться от ракет
05.12.2007
Ответный мораторий НАТО. Североатлантический альянс может приостановить действие ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 22:29
  • 1961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 21:39
  • 2
Результаты испытаний: "Бумеранги" получат обновленные бронекорпуса
  • 05.12 21:30
  • 1
Сухопутные войска оснастят реактивной системой "Торнадо-С"
  • 05.12 20:09
  • 2
В США предрекли "начало конца" России как космической державы
  • 05.12 19:46
  • 27
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 05.12 19:36
  • 1
Зачем Россия продает новейшие военные технологии
  • 05.12 18:52
  • 68
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 18:50
  • 4
Подорвались на мине: российские военные пострадали в Сирии
  • 05.12 18:48
  • 5
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 18:47
  • 3
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 17:13
  • 5
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 05.12 17:04
  • 16594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 17:04
  • 4
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 16:48
  • 168
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 05.12 16:38
  • 33
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста