Лавров прокомментировал наращивание военных бюджетов стран НАТО

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Решение на саммите НАТО о рекордном наращивании бюджета альянса говорит о желании блока доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

"Безоглядное расширение (НАТО - ред.) продолжается, военная инфраструктура быстро сдвигается на восток, вплотную к российским границам, идет постоянное нагнетание напряженности, постоянные обвинения в агрессивных намерениях нашей страны. И это все на фоне того, что на завершившемся в Лондоне саммите были приняты решения о рекордном дальнейшем наращивании военных бюджетов стран НАТО", - сказал Лавров.

"Это при том, что и нынешние бюджеты в десятки раз, более чем в десять раз, превосходят военный бюджет РФ. Факты, которые есть в наличии, говорят совершенно о простой, понятной для всех ситуации - НАТО хочет доминировать и в Евроатлантике, а если взять поведение НАТО и в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке, то и на Ближнем Востоке тоже", - отметил российский министр.