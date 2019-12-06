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РИА Новости

Лавров прокомментировал объявление космоса операционной сферой НАТО

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости / ТАСС/POOL

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Москва будет учитывать решение НАТО о включении космоса в свою операционную сферу, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналистам по итогам переговоров на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

"Что касается объявления космоса ареной натовских операций - они и киберпространство уже объявили в таком же качестве - это требует серьезного учета в работе всех международных институтов, потому что мы должны следовать правилу, которое записано в уставе ООН. Что безопасность является нашим общим достоянием, и система коллективной безопасности должна опираться на принцип равноправия и уважения суверенитета друг друга", - сказал Лавров.

"В противовес односторонним подходам и к космосу, и к киберпространству Россия продвигает инициативы, которые объединяют и которые не пытаются кого-то делать суверенным, диктующим правила всем остальным", - добавил министр.

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