Путин рассказал, что обсуждалось в ходе военных совещаний в Сочи

Президент России Владимир Путин (в центре) проводит совещание с военачальниками и руководством предприятий ОПК в резиденции Бочаров ручей в Сочи. Архивное фото.

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в четверг на совещании по развитию ВМФ РФ, что обсуждалось в ходе военных совещаний в Сочи.

"Сегодня наша заключительная встреча в рамках декабрьских совещаний с руководством Минобороны и других ведомств, а также предприятий ОПК. В ходе работы были рассмотрены ключевые направления развития ВМФ. С руководителями оборонных организаций мы обсудили вопросы выполнения заданий ГОЗ, прежде всего, в части строительства и модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружений и техники ВМФ", - сказал Путин.

Он отметил, что особое внимание было уделено исполнению поручений, которые были даны в ходе майских совещаний. "В том числе о наращивании состава и возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения", - сказал президент.