Путин отметил важность технологий ИИ для развития гражданского сектора

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значимость технологий искусственного интеллекта для развития гражданского сектора для повышения конкурентоспособности науки, создания передовых производств и инфраструктуры цифровой экономики.

"В наши дни они (технологии искусственного интеллекта - ред.) широко применяются для создания современных видов вооружения и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которые во многом определят будущее нашей армии и флота. Необходимо всесторонне проанализировать, оценить результаты испытаний перспективных систем вооружения", - сказал Путин в четверг на совещании по развитию ВМФ РФ.

При этом он отметил, что успешные разработки в этих областях имеют важнейшее значение и "для развития гражданского сектора, для повышения конкурентоспособности науки, для создания передовых производств и инфраструктуры цифровой экономики".