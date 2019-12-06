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Известия.ru

Пентагон прокомментировал возможность продления СНВ-3

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Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Liu Jie

Время для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще есть. Однако продление договора "прямо сейчас" навредит возможности более широкого соглашения с Москвой и Пекином. Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд на слушаниях в сенате в четверг, 5 декабря.

"У нас есть время до февраля 2021 года", — цитирует его агентство "РИА Новости".

Как добавил замглавы Пентагона, если Москва и Вашингтон договорятся о продлении соглашения, то значительных переговоров не потребуется. Необходимо будет только договориться о сроке продления.

13 октября президент России Владимир Путин рассказал о последствиях непродления СНВ-3. По его словам, мир станет не только более опасным, но и менее предсказуемым. Президент отметил, что договор на сегодняшний день остается "практически последним инструментом ограничения гонки вооружений".

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 "всё новое оружие России".

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
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