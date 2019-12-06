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Российская газета

Моряки РФ и Вьетнама отработали эвакуацию подводников

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Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Первое в истории военного сотрудничества Москвы и Ханоя совместное учение флотских спасателей проходит во вьетнамском порту Камрань. Причем моряки двух стран учатся вместе спасать не рыбаков или пассажиров круизного лайнера (такие задачи они тоже отрабатывают), а экипаж затонувшей подлодки. Российский ВМФ командировал на учения спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" с командой специалистов и глубоководным обитаемым аппаратом АС-40. Местные военные предоставили для тренировок специальную учебную базу на дне бухты. Там, в частности, установлен макет комингс-площадки подлодки, который позволяет имитировать стыковку спасательного аппарата с "затонувшей" субмариной и обеспечить эвакуацию ее экипажа через торпедные аппараты. Именно такие задачи и отработали наши и вьетнамские моряки на одном из этапов совместного учения.

Надо сказать, что трагедии в море, в том числе гибель подлодки "Курск", заставили флотское командование России серьезно пересмотреть всю систему организации поисковых и аварийно-спасательных операций. Изменения коснулись не только структуры профильной Службы ВМФ, но и технического обеспечения ее подразделений. Так, несколько лет назад в Севастополе на базе водолазной школы Черноморского флота создали учебный центр подготовки военных спасателей и водолазов. Кроме того, в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова открыли направление водолазных специалистов.

Одновременно велись испытания новейшего по тем временам подводного аппарата АС-40, который еще называют "Бестер-1", и спасательного судна "Игорь Белоусов". Как утверждают эксперты, по своим характеристикам "Бестер-1" превосходит зарубежные аналоги и может работать с водолазами при выполнении широкого спектра спасательных задач. Этот аппарат имеет рабочую глубину погружения до 700 метров. В числе его особенностей - точность позиционирования и навигации на глубине, наличие единой автоматизированной системы управления.

Тихоокеанский флот командировал на учения в Камрань спасательное судно "Игорь Белоусов"

Кроме того, в России создают свое высококачественное спасательное оборудование. Скажем, используемое в ВМФ водолазное снаряжение СВУ-5, по оценке экспертов, не уступает мировым образцам. Там, где нельзя привлечь к работе водолазов, в перспективе станут трудиться роботы, процесс их создания по заказу ВМФ тоже идет полным ходом.


Юрий Гаврилов

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Вьетнам
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Игорь Белоусов
СВУ-5
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