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ТАСС

Путин: Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент напомнил, что РФ объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности и предложила коллегам в Европе и США присоединиться к нему

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и размещении ракет средней и меньшей дальности там, где их нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на очередном совещании по оборонной тематике.

"Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет", - сказал Путин, напомнив, что РФ объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности и предложила своим коллегам в Европе и США присоединиться к нему.

Российский лидер подчеркнул, что ответ получен только от президента Франции Эмманюэля Макрона. "От других партнеров реакции нет. Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам", - подчеркнул Путин. Глава государства напомнил, что в 2002 году в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Российский лидер особо отметил, что в тот раз США "поступили прямо, взяли на себя ответственность за этот шаг и на Россию не пытались ничего перекладывать". Путин заметил, что из договора РСМД американская сторона также вышла в одностороннем порядке, но на сей раз пытается переложить ответственность на Россию. "Ничем не подтверждена такая позиция, то, тем не менее, такие попытки предпринимаются", - заключил он.

Путин рассказал, что на заключительном совещании по развитию Вооруженных сил собирается подробно обсудить с коллегами вопрос о парировании потенциальных угроз, связанных с выходом США из ДРСМД.

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Путин Владимир
Проекты
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