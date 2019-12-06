Минобороны продолжает переброску техники на новые военные базы на севере Сирии

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Министерство обороны России продолжает переброску техники и материалов на север Сирии в район города Эль-Камышлы, где организована воздушная база для перебазированных с Хмеймим российских вертолетов. В Сети появилось видео российской военной колонны, следующей на новую военную базу.

На кадрах видео видно, что колонна грузовых автомобилей, растянувшаяся на приличное расстояние, идет под охраной бронетехники российской военной полиции, с воздуха колонну прикрывают вертолеты Ми-8 и Ми-35 ВКС РФ, облетающие автомобили с разных сторон на небольшой высоте. В колонне видны грузовики, везущие контейнеры, военные грузовики с закрытыми тентами кузовами, топливозаправщик и другая техника.

Минобороны усилило военное присутствие на севере Сирии, разместив в аэропорту города Эль-Камышлы группу российских военных вертолетов, перебазированных с авиабазы Хмеймим. Охрану воздушного пространства новой военной точки осуществляет ЗРПК "Панцирь-С", там же разместились российские военные полицейские со своей бронетехникой.

Ранее в аэропорт, где базируются российские вертолеты, прибыла специальная техника, необходимая для обслуживания машин и территории, а также открыт медицинский пункт и специальная комендатура, которая займется охраной.

Вертолеты с новой российской авиабазы занимаются сопровождением патрулей российской военной полиции, а также разведкой и прикрытием с воздуха совместных российско-турецких патрулей.