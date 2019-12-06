В прессе США обсудили, станет ли F-35 частью ядерной триады Израиля

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В американской прессе задались вопросом о том, сможет ли Израиль превратить свои новейшие средства боевой авиации в элемент ядерной триады.

Такой вопрос задаётся на страницах издания The National Interest, где автор изначально причисляет Израиль к ядерным державам, несмотря на то, что официально эта страна своего ядерного статуса не признаёт.

В NI рассматривается ситуация с насыщением авиапарка ВВС ЦАХАЛ самолётами американского производства F-35. Ожидается, что в течение ближайших пяти лет парк F-35 "Адир" достигнет полусотни единиц.

Из материала:

А если власти Израиля захотят оснастить эти самолёты ядерными бомбами, то кто сможет им в этом помешать?

Далее отмечается, что Израиль вполне готов задействовать истребители пятого поколения в качестве носителей ядерного оружия - в том числе для поддержания военного превосходства в регионе.

Эти заявления активно обсуждают в израильских СМИ. Так, на израильском ТВ (9 канал) напомнили, что у Израиля де-юре нет ядерного статуса. Тем не менее, выдержки из статьи в упомянутом американском издании приводятся. Так, публикуется заявление, в котором говорится о наличии подводных лодок (класс "Дельфин) и ракет шахтного базирования с ядерной начинкой.

Из материала:

F-35 может стать новейшим дополнением к авиационной части ядерной триады Израиля.

Напоминается, что в своё время американцы поставили Израилю A-4 Skyhawk и F-4 Phantoms при условии, что тот не будет использовать их в качестве носителей ЯО. О том, что поставки F-35 идут по тем же условиям, сообщений нет.

Из статьи:

В США планируют свои F-35 оснащать тактическими ядерными бомбами B61-12. А один из способов, которым Вашингтон мог бы попытаться помешать Израилю трансформировать свои F-35 в системы доставки ядерного оружия, это запретить ему вносить какие-либо изменения, нацеленные на превращение самолётов "Адир" в авиационных носителей ядерных бомб.

Также в материале отмечено, что если Израиль разместит на F-35 ЯО, то у него появится средство прорыва обороны ПВО Ирана с ядерной составляющей, что будет являться козырем в противостоянии с "иранским режимом".