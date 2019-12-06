Новый буксир-спасатель для ВМФ успешно прошел госиспытания

Экипаж нового спасательно-буксирного судна СБ-742 завершил цикл государственных испытаний и готовится к поднятию Андреевского флага и включению в состав Черноморского флота. Об этом сообщила в четверг, 5 декабря, пресс-служба Южного военного округа.

"В процессе государственных испытаний моряки изучили технические возможности судна, провели различные судовые учения и выполнили регламентные работы по обслуживанию судового оборудования", — цитирует сообщение телеканал "Звезда".

Проверку судна проводили представители государственной приемной комиссии, судостроительного завода и экипаж СБ-742.

Специалисты государственного технического надзора (ГТН) провели допуск судовых объектов к безопасной эксплуатации.

СБ-742 — шестое судно в серии проекта 22870. Заложено 15 ноября 2016 года. Буксир может выполнять сложные водолазные работы на глубине до 60 м и поддерживать аварийные корабли на плаву.

4 декабря сообщалось о завершении первого этапа госиспытаний нового комплекса, в состав которого входят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В состав комплекса входят беспилотники самолетного и вертолетного типов, способные создать в воздухе обстановку для выполнения учебных и боевых задач. Они имитируют вертолеты и самолеты.