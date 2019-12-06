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Известия.ru

Путин заявил об отсутствии интереса к началу гонки вооружений

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не заинтересована в развязывании гонки вооружений и размещении ракет средней и меньшей дальности там, где их нет. Об этом он сказал в четверг, 5 декабря, в ходе совещания по вопросам развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

Говоря о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), глава государства напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет, после чего предложила своим коллегам в Европе и США присоединиться к нему. Путин отметил, что на предложение РФ также ввести мораторий ответил только президент Франции Эммануэль Макрон.

"Сегодня мы также обсудим меры по парированию потенциальных угроз, связанных с выходом Соединенных Штатов Америки из ДРСМД", — добавил президент, обозначая темы для обсуждения, передает "РИА Новости".

Также на совещании Путин отметил, что Россия готова без предварительных условий до конца текущего года принять решение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), "чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции".

Кроме того, глава государства предложил обсудить использование искусственного интеллекта в армии и на флоте. "В наши дни они (технологии с использованием искусственного интеллекта. — "Известия") широко применяются для создания современных видов вооружений и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которое во многом определят будущее нашей армии и флота", — подчеркнул Путин.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года. Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 "всё новое оружие России".

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