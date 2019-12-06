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Деловая газета "Взгляд"

Пентагон назвал СНВ-3 недостаточным

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Dharapak, File

Продление договора СНВ-3 на данный момент не соответствует интересам более широкого соглашения с Россией и Китаем, заявил замглавы Пентагона.

У России и США имеется достаточно времени для продления СНВ-3 до момента истечения договора в 2021 году, отметил чиновник, передает РИА "Новости".

По его словам, для этого процесса не потребуется "больших переговоров".

Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд заявил, что преждевременно "говорить о конце" Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

США неоднократно заявляли о намерении включить в будущие соглашения о контроле над вооружениями Китай, однако Пекин выступает против этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Пекина находит понимание в Москве. По мнению России, следует включить в договор и страны Западной Европы.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
СНВ-3
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