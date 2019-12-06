Ядерный чемоданчик впервые показали изнутри

Телеканал "Звезда" в программе "Военная приемка" впервые показал, как выглядит ядерный чемоданчик в раскрытом виде и что в нем находится.

"Я хочу обратить внимание на то, что кнопка "пуск" белого цвета. Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика – флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются. На этом мы подробности этого чемодана раскрывать не будем", – приводит "Звезда" слова ведущего программы Алексея Егорова.

Он заметил, что этот чемодан 50-летней давности.

Чемодан впервые в истории показали на ТВ в раскрытом виде.

Сергей Гурьянов