Путин заявил, что Россия примет меры по защите от запрещенных РСМД ракет

Уничтожение советских ракет в рамках ДРСМД, 1989 год.

Президент Владимир Путин заявил, что на предложение ввести мораторий на распространение ракет ответил только французский коллега Эммануэль Макрон, что вынуждает Россию принимать меры для защиты.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет", – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Он напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет РСМД и предложила своим коллегам в Европе и США присоединиться.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

в НАТО "не увидели смысла" в предложенном Москвой моратории.

Алексей Дегтярев