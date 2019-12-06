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Назван способ "зарезать" российскую космонавтику

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Прекращение пилотируемых полетов на околоземную орбиту уничтожит российскую космонавтику, заявил РИА Новости эксперт правительства России Александр Крылов.

По его мнению, "пилотируемый космос нужно было прекратить еще лет 30 назад". "Но резать его — это значит топить весь наш космос полностью, всю нашу космонавтику", — сказал Крылов.

Также эксперт выступил против пилотируемых полетов на Луну, поскольку "с точки зрения здравого смысла", это является дикой вещью и "такой необходимости в ближайшие 150-200 лет не возникнет".

В декабре американское издание The Hill написало, что регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, "ознаменуют начало конца России как космической державы". В Роскосмосе не согласились с подобной оценкой своих перспектив.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии "Союз". Соответствующий контракт НАСА и Роскосмоса завершается в 2020 году. Тогда же должны начаться регулярные полеты к МКС американских пилотируемых космических кораблей SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner.

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