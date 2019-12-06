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В России впервые показали раскрытый ядерный чемоданчик

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Телеканал "Звезда" показал, как выглядит так называемый ядерный чемоданчик в раскрытом виде. Соответствующие кадры появились в программе "Военная приемка", фрагмент которой доступен на сайте телеканала.

В частности, на показанных снимках видно, что кнопка "Пуск" на самом деле белого цвета, а не красного, как представляется большинству людей. В красный же окрашена кнопка "Отмена".

Кроме того, ведущий Алексей Егоров обратил внимание на флеш-карту, которая является одной из составляющих чемоданчика. "Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются", — пояснил он.

По словам Егорова, продемонстрированный в эфире чемоданчик не новый — ему около 50 лет. Однако это первый случай, когда его разрешили показать на телевидении в раскрытом виде, подчеркнул ведущий. Он уточнил, что ядерный чемоданчик всегда находится у офицера, который обязан круглые сутки быть рядом с верховным главнокомандующим.

Ядерные чемоданчики находятся у верховного главнокомандующего, министра обороны и начальника Генерального штаба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
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