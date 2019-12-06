В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия

Источник изображения: Northrop Grumman

Концепция от американской военно-промышленной компании Northrop Grumman лидирует на одном из этапов конкурса по разработке орбитальных систем раннего обнаружения, сообщает Defence Connect.

Ранее чиновники Агентства по противоракетной обороне США (MDA) выбрали четырех участников тендера для разработки прототипа новой системы обнаружения баллистических ракет и гиперзвуковых целей.

Пентагон выделил примерно по 20 миллионов долларов США каждой компании, что должны будут в 2020 году продемонстрировать свои концепции и технические решения по данному вопросу.

За осуществление задачи взялись Northrop Grumman, Raytheon, Harris Corporation и Leidos. Они отвечают за разработку ключевых технологий по программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS). Исследование продолжительностью в 12-месяцев будет сосредоточено на создании нескольких спутников наблюдения и раннего предупреждения, целью которых станет обнаружение и отслеживание пусков гиперзвуковых ракет.

Ранее сообщалось, что существующие системы противоракетной обороны не способны отразить атаки гиперзвукового оружия. Экспертами высказывались предположения, что для этих целей возможна, в частности, модернизация систем противоракетной обороны THAAD, а также разработка оружия, основанного на принципиально новых решениях - с задействованием космической составляющей.