Южная Корея заявила о начале разработки отечественного ЗРК L-SAM

ЗРК средней дальности "Чхонгун", разработанный с помощью специалистов "Алмаз-Антея" Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Южной Кореи намерено разработать и принять на вооружение новый зенитный ракетный комплекс, способный перехватывать северокорейские баллистические ракеты. Об этом сообщает "Рёнхап".

Южнокорейское военное ведомство объявило об окончании этапа научно-исследовательских работ и о начале опытно-конструкторских (ОКР) в рамках проекта по созданию отечественного зенитного ракетного комплекса L-SAM. Заявляется, что в ближайшее время военные заключат соглашения с южнокорейскими корпорациями на разработку отдельных компонентов и систем перспективного ЗРК.

Южнокорейские военные объясняют необходимость такой разработки активным развитием ракетных вооружений Северной Кореи, а так же необходимостью поддержать национальные оборонные предприятия.

Планируется, что новый ЗРК поможет защитить территорию Южной Кореи от северокорейских авиационных и баллистических ракет. ОКР по проекту планируется завершить в 2024 году, а сам ЗРК поставить на вооружение к 2028 году.

Подробности разработки ЗРК L-SAM не приводятся, известно, что он будет состоять из нескольких машин, включая пусковую установку зенитных ракет и буксируемую радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решёткой. Заявляется о возможности перехвата целей на высоте 40−60 км.