"Швабе" и Ярославский госуниверситет будут сотрудничать в области лазерных технологий

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве заключили Научно-исследовательский институт (НИИ) "Полюс" имени Стельмаха и Ярославский государственный университет (ЯрГУ) имени Демидова.

"Ключевая цель сотрудничества - обмен опытом между сторонами в области фотоники и лазерных технологий, материаловедения, вакуумных и МЭМС-технологий, а также радиологических устройств", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс" в четверг.

МЭМС - микроэлектромеханические системы, объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты.

НИИ "Полюс" (входит в "Швабе") - крупнейший научно-производственный центр в области квантовой электроники и лазерной технологии.

По словам ректора ЯрГУ Александра Русакова, "в рамках сотрудничества на площадке НИИ "Полюс", помимо прочего, будет создана базовая кафедра Ярославского университета и совместная лаборатория микроэлектроники и радиотехники".

"Также планируется создание и оснащение совместного инжинирингового центра", - отметил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба "Швабе".