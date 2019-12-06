Войти
Интерфакс-АВН

"Швабе" и Ярославский госуниверситет будут сотрудничать в области лазерных технологий

49
0
0
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве заключили Научно-исследовательский институт (НИИ) "Полюс" имени Стельмаха и Ярославский государственный университет (ЯрГУ) имени Демидова.

"Ключевая цель сотрудничества - обмен опытом между сторонами в области фотоники и лазерных технологий, материаловедения, вакуумных и МЭМС-технологий, а также радиологических устройств", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс" в четверг.

МЭМС - микроэлектромеханические системы, объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты.

НИИ "Полюс" (входит в "Швабе") - крупнейший научно-производственный центр в области квантовой электроники и лазерной технологии.

По словам ректора ЯрГУ Александра Русакова, "в рамках сотрудничества на площадке НИИ "Полюс", помимо прочего, будет создана базовая кафедра Ярославского университета и совместная лаборатория микроэлектроники и радиотехники".

"Также планируется создание и оснащение совместного инжинирингового центра", - отметил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба "Швабе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
Фотоника
Похожие новости
21.06.2019
Технологии создания тепловизионных приборов обсудили специалисты на конференции в Сибири
03.07.2015
Ростех примет участие в выставке «ИННОПРОМ-2015»
24.02.2015
Перестройка экономики невозможна без кадров и технологий
11.07.2014
Минпромторг готовит подпрограмму по развитию фотоники в России
25.03.2013
"Швабе" представит инновационную продукцию в московском "Экспоцентре"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 22:29
  • 1961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 21:39
  • 2
Результаты испытаний: "Бумеранги" получат обновленные бронекорпуса
  • 05.12 21:30
  • 1
Сухопутные войска оснастят реактивной системой "Торнадо-С"
  • 05.12 20:09
  • 2
В США предрекли "начало конца" России как космической державы
  • 05.12 19:46
  • 27
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 05.12 19:36
  • 1
Зачем Россия продает новейшие военные технологии
  • 05.12 18:52
  • 68
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 18:50
  • 4
Подорвались на мине: российские военные пострадали в Сирии
  • 05.12 18:48
  • 5
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 18:47
  • 3
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 17:13
  • 5
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 05.12 17:04
  • 16594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 17:04
  • 4
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 16:48
  • 168
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 05.12 16:38
  • 33
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста