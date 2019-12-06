Переброску техники на новую вертолетную базу РФ в Сирии сняли на видео

Впечатляющую по размерам колонну российской техники сняли на видео по пути на новую базу в Сирии.

Российские военные продолжают оснащать аэродром в городке Камышлы на севере Сирии.

Напомним, ранее в этом районе располагалась база вооруженных сил США, но в октябре она была спешно покинута.

В ролике видно, что колонна техники растянулась на сотни метров. Ее "голова" и "хвост" состоят из бронемашин военной полиции.

С воздуха безопасность обеспечивают вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Как писала "РГ", аэродром в Камышлы теперь превратился в вертолетную базу ВКС России. Там уже начала работу авиационная комендатура.

Ранее туда доставили около десяти бронетранспортеров и несколько ЗРПК "Панцирь-С". Комплексы будут отвечать за противовоздушную оборону объекта.

Олег Корякин