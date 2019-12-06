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Российская газета

Переброску техники на новую вертолетную базу РФ в Сирии сняли на видео

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Впечатляющую по размерам колонну российской техники сняли на видео по пути на новую базу в Сирии.


Российские военные продолжают оснащать аэродром в городке Камышлы на севере Сирии.

Напомним, ранее в этом районе располагалась база вооруженных сил США, но в октябре она была спешно покинута.

В ролике видно, что колонна техники растянулась на сотни метров. Ее "голова" и "хвост" состоят из бронемашин военной полиции.

С воздуха безопасность обеспечивают вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Как писала "РГ", аэродром в Камышлы теперь превратился в вертолетную базу ВКС России. Там уже начала работу авиационная комендатура.

Ранее туда доставили около десяти бронетранспортеров и несколько ЗРПК "Панцирь-С". Комплексы будут отвечать за противовоздушную оборону объекта.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-35
Ми-8
Компании
ВПВС РФ
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