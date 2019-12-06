"Прогулка" по британскому авианосцу

Пока ВМС Великобритании доводят свои новейшие авианосцы до боевой готовности, производители их систем хвастаются своим участием в постройке. Вчера, 4 декабря, компания BAE Systems на своём официальном YouTube-канале опубликовала виртуальный тур по кораблю HMS Prince of Wales. На видео показаны ключевые показатели корабля, его системы вооружений и авиакрыло.

Виртуальный тур по авианосцу HMS Prince of Wales