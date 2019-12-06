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WarSpot

"Прогулка" по британскому авианосцу

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Источник изображения: warspot.ru

Пока ВМС Великобритании доводят свои новейшие авианосцы до боевой готовности, производители их систем хвастаются своим участием в постройке. Вчера, 4 декабря, компания BAE Systems на своём официальном YouTube-канале опубликовала виртуальный тур по кораблю HMS Prince of Wales. На видео показаны ключевые показатели корабля, его системы вооружений и авиакрыло.

Виртуальный тур по авианосцу HMS Prince of Wales

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Проекты
Авианосец
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