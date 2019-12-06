Пока ВМС Великобритании доводят свои новейшие авианосцы до боевой готовности, производители их систем хвастаются своим участием в постройке. Вчера, 4 декабря, компания BAE Systems на своём официальном YouTube-канале опубликовала виртуальный тур по кораблю HMS Prince of Wales. На видео показаны ключевые показатели корабля, его системы вооружений и авиакрыло.
"Прогулка" по британскому авианосцу
Источник изображения: warspot.ru
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