Новый альянс за мир: Трампу стоит пригласить Путина в НАТО (Handelsblatt, Германия)

50 лет назад Вилли Брандт перевернул взгляд демократического мира на Россию с ног на голову. Настало время повторить его достижение, пишут британский политик и немецкая публицист в статье для "Хандельсблатт". По их мнению, только Россия в составе НАТО может гарантировать мир и процветание в будущем.

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть свою "восточную политику" и открыть новую главу в отношениях с Россией

50 лет назад Вилли Брандт (Willy Brandt) перевернул взгляд демократического мира на Россию с ног на голову. Его "восточная политика" сделала возможными реалистичные отношения с Москвой. Впечатленные этим опытом, Ричард Никсон и Генри Киссинджер разработали собственную версию "политики разрядки". 40 лет назад она наладила отношения с Китаем и тем самым изменила всю мировую политику.

К настоящему моменту Европа осталась без лидера: пока Германия готовится к "жизни после Меркель", а Великобритания, сделав выбор в пользу Брексита, избавилась от необходимости геополитических размышлений на эту тему, президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует готовность мыслить долгосрочными категориями. Он постоянно поднимает вопрос о проблемах безопасности Европы и требует разработать "новую архитектуру безопасности между ЕС и Россией". Однако создание европейской архитектуры безопасности, в которую была бы интегрирована российская оборона, означала бы конец НАТО.

Недавний флирт Макрона с Владимиром Путиным, его провокационный диагноз "смерти мозга" Североатлантического альянса и высказанные вслух сомнения, что члены НАТО по-прежнему помнят о своих обязательствах по коллективной поддержке друг друга в случае конфликта - все это было проявлением его беспокойства, что американцы в случае возникновения нового кризиса в Европе не смогут поддержать ее.

Тем самым у Дональда Трампа появился шанс разработать новую "восточную политику" США - реалистичную, а не утопичную. Поскольку он не является ни идеологом, ни интервенционистом, ему следовало бы решиться на исторический шаг и пригласить Россию в НАТО. Путин же, в свою очередь, должен обязаться прекратить агрессию против Украины.

Инициируя новую "восточную политику", президент Трамп мог бы открыть новую главу в американо-российских отношениях и создать новый "альянс за мир" с участием России, в рамках которого американцы и русские сообща взяли бы на себя ответственность за европейскую безопасность. Кроме того, США тем самым начали бы процесс перераспределения баланса в глобальной системе безопасности.

Новый "альянс мира" в первую очередь означал бы трансформацию НАТО в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона. Во-вторых, в таком случае стали бы возможными новые переговоры о ядерном разоружении. А в-третьих, оборонительный альянс, который объединил бы трансатлантические страны с Россией, помог бы налаживанию трехстороннего диалога между Вашингтоном, Москвой и Пекином, поскольку именно эти три ядерные державы несут особую ответственность за мир в XXI веке.

Как может выглядеть "альянс за мир"

Если президент США хочет повести этот новый альянс к успеху, потребуется смелая дипломатия с так называемым нормандским форматом. При этом обязательно должны выполняться Минские соглашения от 2015 года.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы подать сигнал, что Киев готов признать поглощение Крыма Россией в ответ на согласие России с воссоединением Донбасса с Украиной без придания ему особого статуса. Это открыло бы путь к отмене антироссийских санкций, а Россия смогла бы вернуться в "большую семерку", которая вновь стала бы "восьмеркой".

Новый "альянс за мир" возложил бы на Вашингтон и Москву совместную ответственность за европейскую безопасность, а также прописал бы принципы взаимного уважения, паритета и равноправия. Сам договор включал бы в себя все пункты договора НАТО, с которыми согласились бы члены нового альянса. Статья 5 была бы обязательна к исполнению для всех. Также договор должен включать в себя оговорку, позволяющую Вашингтону, Москве и всем европейским странам иметь разные мнения по вопросам безопасности за пределами Европы.

Брюссель остался бы столицей нового альянса безопасности, при этом в дополнение к нему можно было бы организовать вторую штаб-квартиру в России. Во главе каждой штаб-квартиры должен стоять американский или российский "четырехзвездный" генерал. Генеральным секретарем и далее остался бы европеец.

Создание нового "альянса безопасности" отвечало бы стратегическим интересам США, Европы и России: он укрепил бы Североатлантический блок, потому что Москва воспринималась бы не как противник, а как держава-гарант европейской безопасности, а "политика разрядки" между Вашингтоном и Москвой стала бы одновременно противовесом для сближения России с Китаем и заставила бы Пекин согласиться на трехсторонний диалог о ядерном разоружении.

Как Ричард Никсон когда-то помог миру сделать шаг вперед, начав "политику разрядки" в отношениях с Китаем, так и Дональд Трамп может сейчас начать новую "восточную политику" и сделать мир в XXI веке более мирным и безопасным.

Маргарита Матиопулос (Margarita Mathiopoulos), Денис Макшейн (Denis McShane)