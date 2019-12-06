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Haber7 (Турция): НАТО объявило! Турция согласилась с планом по Балтии и Польше

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган на саммите лидеров НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган на саммите лидеров НАТО.
Источник изображения: © REUTERS, Yves Herman

Скандал, разразившийся до начала саммита НАТО в Лондоне, постепенно утихает. Турция, выступившая с принципиальной позицией — ее голос в обмен на признание курдских Отрядов народной обороны террористами, согласилась с планом обороны НАТО по защите стран Балтии и Польши от российской агрессии. Читатели в недоумении...

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг, выступая после саммита НАТО, заявил, что альянс, в том числе Турция, одобрил план, подготовленный для защиты стран Балтии и Польши.

В заявлении пресс-службы президента Литвы сообщается, что Турция согласилась одобрить этот план НАТО.

Перед саммитом Североатлантического альянса в Лондоне стало известно, что Турция поставила условие одобрения этого плана: признание Отрядов народной самообороны (YPG) террористической организацией.

План предусматривает защиту Польши, а также Литвы, Латвии и Эстонии от возможной российской агрессии.

Испания: наше присутствие в Турции продолжится

После саммита НАТО премьер-министр Испании Педро Санчес (Pedro Sanchez) заявил, что Испания продолжит дислокацию своих комплексов противовоздушной обороны в Турции в рамках миссии НАТО.

В ходе саммита НАТО страны-члены альянса согласились с предложением Санчеса о продлении миссии испанских систем противовоздушной обороны в Турции на 2020 год, сообщается в письменном заявлении аппарата премьер-министра Испании.

Комплексы противовоздушной обороны были размещены в Адане в поддержку усилий НАТО по защите Турции от угрозы нападения со стороны Сирии. Испания переняла эту миссию у Нидерландов в 2015 году.

В последний раз министерство обороны Испании продлевало миссию своих систем в Адане до конца 2019 года.

Комментарии читателей:

Karşılığı Ne?: Турция объявила, что не одобрит этот план, пока НАТО не признает YPG террористической организацией. НАТО сделала это? Об этом ни слова. Если мы одобрили план без выполнения нашего условия, то это большая ошибка. Мы не сможем воспользоваться своим козырем, да и Россия в Сирии создаст нам еще больше проблем.

Hassandah: Если они не принимают наших пожеланий, тогда почему мы делаем то, что они говорят?

isimsiz: От выхода из НАТО может не быть ничего хорошего, но нам следовало бы поставить НАТО условие - оказать давление на YPG. А если так, то бедные мусульмане. У нас есть право вето, козырь беженцев, а вы ничего не сделали, очень жаль.

Levrok: Тогда грядет новая операция, дай-то бог. Цель - Мосул.

bayram: У них готов план: столкнуть лбами Россию и Турцию.

Oguz: А что мы получили?

Abdullah: Oguz, много хвалебных слов.

ufuk: Было понятно, что будет дан задний ход…

Hıdır BUDUR: Взамен на что мы согласились? На каком основании мы выступали против? Было ли выполнено наше требование? Дай бог, просветят общественность!

Keko sibirya: Я поддерживаю Тайип-бея.

Bozkurt: Это ответ на политику Путина в Ливии.

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