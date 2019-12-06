Очередной апокалиптический прогноз западных экспертов

Ученые обнаружили, что потребуется всего 100 из почти 14 000 ядерных боеголовок в мире, чтобы спровоцировать ядерную осень и невообразимое количество погибших.

По данным приведенным Британским изданием Daily Mail всего в совокупности все члены ядерного клуба обладают 13 865 ядерными боеголовками. Но, по мнению экспертов столько для уничтожения всего живого на земле явно не потребуется. Для воплощения апокалиптического сценария достаточно всего ста из них. Одновременный взрыв указанного числа ядерных боевых зарядов в различных точках планеты приведет к сокращению сельскохозяйственного производства на 10–20 процентов и нарушению цепочек промышленных поставок. Ученый из Мичиганского технического университета Джошуа Пирс и его коллега из Университета штата Теннеси – Дэвид Денкенбергер подготовили свой прогноз, который был опубликован в журнале Safety. Согласно их исследования число погибших в результате такой ядерной катастрофы в самые короткие сроки может достичь двух миллиардов человек. От ядерных взрывов погибнет лишь незначительная часть от указанного числа. Теоретически, глобальные последствия ядерной войны не обязательно будут результатом взрывов указанного количества ядерных боезарядов, но скорее всего катастрофа возникнет из-за пожаров, которые охватят города, леса и даже степи. Огненные бури будут бушевать повсюду, посылая в воздух огромного количество пепла. Облака продуктов горения поднимутся в верхние слои атмосферы и будут годами там летать, не давая солнечным лучам достичь поверхности земли. Ученые уже отмечали подобные явления, наблюдая за воздействием на окружающую среду локальных пожаров, которые, впрочем, не приводят к катастрофе из-за своих малых форм. О пагубном воздействии большого количества пепла, попавшего в атмосферу, свидетельствовало мощное извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдле (Исландия) в 2010 году. Впрочем, есть мнение, что предложенная Пирсом и Денкенбергером модель "ядерной осени" в реальности не может развиться по указанному сценарию. Мощности 100 боеголовок явно не достаточно, чтобы вызвать огненные бури, способные ввергнуть значительную часть планеты во тьму. Многие природные факторы не были учтены.

Джошуа Пирс и Дэвид Денкенбергер высказали интересное мнение, предложили свою версию опасности ядерного конфликта (к которой бесспорно необходимо отнестись с большим вниманием) и подготовили рекомендацию: "Проще говоря: ни одна страна не должна иметь больше ядерного оружия, чем количество, необходимое для недопустимого уровня экологического удара по собственной стране ядерной державы, если она будет использована".

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО