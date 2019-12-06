Пограничники получили для опытной эксплуатации гусеничный вездеход Курганмашзавода

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Гусеничный вездеход ТМ-140, поставленный Курганмашзаводом Пограничному управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, приступил к несению службы на границе с Казахстаном в Звериноголовском районе Курганской области, сообщает пресс-служба холдинга "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", в состав которого входит предприятие.

"В течение полугода ТМ-140 будет эксплуатироваться на реальном участке границы России с Республикой Казахстан. При этом период зима-весна выбран неслучайно. Снежные заносы, низкие температуры, бездорожье и распутица в период таянья снега, преодоление болот, - это те испытания, в которых машина должна показать свой эксплуатационный потенциал", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По словам директора инженерного центра ПАО "Курганмашзавод" Павла Веселого, на которого ссылается пресс-служба, гусеничный вездеход призван помочь пограничникам усилить контроль за охраняемым периметром, своевременно осуществлять проверку состояния инженерных сооружений и оперативно выезжать к месту срабатывания сигнализации.

"По сути, ТМ-140 может стать мобильным опорным пунктом для пограничников, увеличив тем самым время присутствия боевого наряда на границе при любых погодных условиях, поскольку машина оснащена вместительным автономным пассажирским модулем", - сказал Веселый.

В сообщении отмечается, что ход апробации вездехода будут как специалисты предприятия, так и представители пограничного управления ФСБ России, занимающиеся материально-техническим снабжением, а также осуществляющие научный подход к обоснованию выбора транспортных средств для службы.