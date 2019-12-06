ЛНР захватила провальный украинский танк "Булат" и модернизировала

В сети появилась фотография украинского танка Т-64БМ "Булат", который был захвачен народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и модернизирован. Внимание на снимок обратило "Военное обозрение".

Как отмечается, танк был захвачен в ходе боев в Донбассе наряду с другой техникой, ранее принадлежавшей ВСУ, Национальной гвардии или "добровольческим батальонам". На фото можно увидеть, что трофейную боевую машину усовершенствовали в кустарных условиях, обеспечив ей дополнительное бронирование.

Так, отмечает издание, в отличие от базовой версии, созданной Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, на модернизированном "Булате" установлены блоки динамической защиты по правому борту и в боковой части. При этом, судя по рекламным буклетам, на украинский танк действительно можно устанавливать динамическую защиту, однако, скорее всего, данное техническое решение является опциональным.

"Булат" представляет собой глубокую модернизацию советских танков Т-64А/Б/БВ. Он был принят на вооружение в 2004 году. В 2014-м украинская армия начала применять эту технику в вооруженном конфликте на юго-востоке страны, в частности в боях за луганский аэропорт. В 2017 году вокруг танков данного типа разгорелась дискуссия после того, как в армии их признали неэффективными из-за их большого веса и слабого двигателя. В результате их перевели в резерв и заменили линейными Т-64.