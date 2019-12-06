Гусеничный вездеход Курганмашзавода проходит апробацию в зауральском погранотряде

В конце ноября гусеничный вездеход ТМ-140 ПАО "Курганмашзавод" (Холдинг НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех) приступил к несению службы на границе с Казахстаном в Звериноголовском районе Курганской области. Договор об апробации этой транспортной машины заключен Курганмашзаводом с Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, сообщила пресс-служба НПО "Высокоточные комплексы".

В течение полугода ТМ-140 будет эксплуатироваться на реальном участке границы России с Республикой Казахстан, при этом период зима-весна выбран неслучайно. Снежные заносы, низкие температуры, бездорожье и распутица в период таянья снега, преодоление болот, – это те испытания, в которых машина должна показать свой эксплуатационный потенциал.

- Гусеничный вездеход призван помочь пограничникам усилить контроль за охраняемым периметром, своевременно осуществлять проверку состояния инженерных сооружений и оперативно выезжать к месту срабатывания сигнализации, - сказал директор инженерного центра ПАО "Курганмашзавод" Павел Веселый - По сути, ТМ-140 может стать мобильным опорным пунктом для пограничников, увеличив тем самым время присутствия боевого наряда на границе при любых погодных условиях, поскольку машина оснащена вместительным автономным пассажирским модулем.

На Курганмашзаводе проведено обучение экипажа из числа пограничников не только эксплуатации вездехода, но и грамотному техническому обслуживанию машины. Вместе с тем отлеживать ход апробации будут и специалисты предприятия, и представители пограничного управления ФСБ России, занимающиеся материально-техническим снабжением, а также осуществляющие научный подход к обоснованию выбора транспортных средств для службы.

Результатом совместной работы ПАО "Курганмашзавод" и пограничного управления ФСБ России станет комплексная оценка функциональности ТМ-140, соотношения цены и качества изделия, на основании которой и будет приниматься решение о закупке этой гражданской техники для силовых структур.

Надо отметить, что заинтересованность к курганским вездеходам представители пограничной службы проявили на военно-техническом форуме "Армия".