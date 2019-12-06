Ответ "Мистралям". Каким будет новый российский вертолетоносец

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Сотни морпехов, десятки единиц бронетехники и десантные операции за тысячи километров от родных берегов: российский флот в середине 2020-х получит корабли принципиально нового класса — универсальные десантные. Кораблестроители, конструкторы и военные уже согласовывают детали проекта и задачи будущих УДК.

Большие планы

Вертолетоносцы будут строить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Закладка двух универсальных кораблей-доков планируется на 2020-й, передача их ВМФ России намечена на 2025-й и 2026-й. В дальнейшем серию могут продолжить.

По какому именно проекту будут строиться корабли, пока неизвестно. Напомним, после разрыва контракта с Францией на поставку вертолетоносцев типа "Мистраль" российские КБ подготовили сразу несколько вариантов. В 2015-м Невское проектно-конструкторское бюро представило концепцию УДК "Прибой". Этот корабль водоизмещением 14 тысяч тонн способен находиться в автономном плавании до двух месяцев, дальность маршрута — 11 тысяч километров. "Прибой" рассчитан на размещение восьми вертолетов Ка-27 и шести десантных катеров. Кроме того, на корабле можно перевозить до 500 десантников и 60 единиц бронетехники.

Макет десантного корабля "Прибой" на торжественном открытии Международного военно-технического форума "Армия-2015". Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Крыловский государственный научный центр предложил свой вариант вертолетоносца. Он более крупный, представляет собой полутримаран водоизмещением 24 тысячи тонн. На палубе и в трюмах размещаются уже 16 ударных вертолетов Ка-52, транспортно-боевых Ка-29 и многоцелевых Ка-27. На борту можно перевозить до 500 десантников и полсотни единиц боевой техники. Морских пехотинцев предполагается высаживать на берег с помощью нескольких десантных катеров "Серна" или "Раптор". Скорость УДК — более 20 узлов, дальность плавания примерно такая же, как у "Прибоя", но автономность ниже — всего около 30 суток.

Для самообороны на корабле имеются 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176М, несколько 30-миллиметровых артустановок АК-630 "Дуэт", пара зенитных комплексов "Панцирь-МЕ" и противолодочные комплексы "Пакет-НК".

Вертолетоносец "Лавина". Источник: © ФГУП "Крыловский государственный научный центр"

Охотники за субмаринами

Надо сказать, отечественный ВПК уже имеет опыт строительства таких кораблей. Правда, особенности военной доктрины предполагали существенное отличие советских вертолетоносцев от "иностранцев" — как внешне, так и по спектру решаемых задач. Советский Союз не планировал нападать на банановые республики, подгоняя к их берегам корабли-доки с вертолетами, зачищать берег и высаживать десант под прикрытием с воздуха. Десантным операциям в СССР отводилась второстепенная роль, а для доставки и высадки морпехов на берег, как правило, применялись большие десантные корабли.

Советских адмиралов куда больше беспокоили атомные подводные лодки вероятного противника. В 1960-е кораблестроители получили задание разработать крейсер-вертолетоносец для борьбы с субмаринами, способный самостоятельно обнаруживать, выслеживать и уничтожать их на большом удалении от своих баз.

Через несколько лет Черноморский флот оснастили двумя такими крейсерами проекта 1123 "Кондор". Корабли носили имена "Москва" и "Ленинград". Их конструкцию можно назвать необычной. Если передняя часть выглядела вполне привычно — в виде латинской V, — то ближе к миделю корпус значительно расширялся. Сверху корабль напоминал грушу. Такое решение позволило увеличить площадь полетной палубы.

В ангарах размещалось до 14 противолодочных вертолетов, которые по очереди вылетали на боевое патрулирование, сбрасывали в море гидроакустические буи и вели разведку. "Кондоры" имели на борту мощное радиолокационное оборудование и вооружение. Крейсеры оснастили противолодочной ракетной установкой, стреляющей, в том числе, боеприпасами с ядерной головной частью, торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра, реактивными бомбометами, зенитными ракетными комплексами и артиллерийскими установками.

Противолодочный крейсер "Ленинград". Источник: © Фото : Public domain

Однако были и существенные недостатки. Например, из-за нестандартной формы в шторм крейсеры зарывались в волну. Переливающаяся через палубу вода могла легко вывести из строя часть оборудования. Кроме того, для управления кораблем и обслуживания его систем требовалось очень много рук — численность экипажей могла доходить до 800 матросов и офицеров.

Тем не менее вертолетоносцы успешно выполняли задачи в Средиземном море и Атлантике. Причем занимались не только прямой задачей — борьбой с подводными лодками, — но и участвовали в спасательных и поисковых операциях. В частности, в 1974-м "Ленинград" задействовали в миссии по разминированию Суэцкого канала.

Этот крейсер списали со службы в 1991-м и продали на металл коммерческой индийской компании. "Москва" прожила чуть дольше — последний выход в море состоялся в 1993-м, затем ее превратили в плавучую казарму, а в 1997-м также продали "на иголки".

Противолодочный крейсер-вертолетоносец "Москва". Источник: © РИА Новости / Михаил Кухтарев

Общая идея

У западных стран опыт строительства вертолетоносцев гораздо богаче. Особенно преуспели в этом деле американцы. С середины 1970-х на вооружении ВМС США стояли УДК "Тарава". Это огромные экспедиционные корабли, способные доставить к месту десантной операции до двух тысяч морпехов, десятки единиц бронетехники и вертолетов.

"Таравы" прослужили американскому флоту до 2015-го, на смену им пришли более современные "Уосп". Кроме того, в США уже построен и включен в состав флота головной корабль новой серии десантных кораблей "Америка".

Стоит отметить, что и в СССР были планы по строительству десантных кораблей, подобных американским. В середине 1980-х конструкторы разработали проект универсального десантного корабля под шифром 11780. Он был настолько похож на американский аналог, что получил неофициальное название "Иван Тарава".

На 200-метровую полетную палубу огромного плавучего дока водоизмещением более 30 тысяч тонн могли бы садиться как вертолеты, так и самолеты морского базирования Як-38. УДК вмещал более тысячи десантников, 40 танков и 15 бронетранспортеров. Однако из-за разногласий внутри высшего военного командования проект так и не реализовали. А после распада СССР работы свернули окончательно.