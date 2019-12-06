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РИА Новости

Академик рассказал, нужен ли России "ядерный поезд"

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БЖРК в экспозиции музея Октябрьской железной дороги на бывшем Варшавском вокзале в Санкт-Петербурге
БЖРК в экспозиции музея Октябрьской железной дороги на бывшем Варшавском вокзале в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: CC BY-SA 2.5 / George Shuklin /

ЖЕНЕВА, 5 дек - РИА Новости. Проект боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин", судя по всему, может быть возрожден, но нужно ли России такое оружие - вопрос, считает глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов.

Так он прокомментировал заявление другого академика РАН - ведущего в России разработчика баллистических ракет Юрия Соломонова о том, что ракета "Ярс" создана не только для шахтного и мобильного базирования, но и под железнодорожный вагон. При этом официальная информация о возобновлении проекта "Баргузин" не публиковалась.

Не факт, что БЖРК нам нужен

"Конечно, это сигнал, что "Баргузин" может быть возрожден. Другой вопрос - рационально ли это с технической точки зрения. Грунтово-мобильные системы гораздо более универсальны: они не требуют железных дорог, мостов, их маршруты непредсказуемы, а по железным дорогам видно, что куда пойдет", - заявил Арбатов РИА Новости в Женеве в кулуарах заседания Люксембургского форума.

По словам академика, опыт советского БРЖК показал, что станции базирования "крайне уязвимы, и вовсе не факт, что по железным дорогам можно быстро их [такие комплексы] вывести из-под удара", плюс следует учитывать риск диверсий.

К сильным сторонам проекта он отнес больше возможностей для маскировки - "это несомненно, но очень дорого".

"Хватит ли нам денег и на грунтово-мобильный вариант, и на шахтный, и еще на третий вариант базирования? Стоит ли это делать?" - отметил Арбатов, один из авторитетнейших специалистов по стратегической безопасности.

В США "ядерного поезда" нет

Американцы, "с которых мы во многом берем пример - в основном в плохом", - в данном случае "не позволяют себе такой роскоши", напомнил ученый.

"У них на замену "ядерной триады" будет одна наземная система, одна морская, одна воздушная. И все. Но они делают получше. Мы же делаем большое разнообразие, и далеко не всегда это идет не в ущерб качеству", - указал академик.

По его словам, "многие пишут", что БЖРК "разъедутся по всей стране", но забывают, что в предвоенный период любая железнодорожная сеть перегружена перемещениями войск и грузов - "вы представляете, если там будут носиться еще эти составы?"

"Можно же было придумать "Ярс" и на тяжелые бомбардировщики, и на подводные лодки, заместо "Булавы" сделать побольше, и на плоты поставить, и на морском дне разместить - но зачем? Надо здесь более рационально", - резюмировал Арбатов.

Что стало с советским "ядерным поездом"

Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.

Предполагалось, что БЖРК нового поколения "Баргузин" разработают до 2018 года, однако в 2017-м "Российская газета" сообщила со ссылкой на источник в "оборонке", что работы по созданию нового БЖРК приостановлены.

Как это работает

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.

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Люксембург
Россия
США
Продукция
РС-24 Ярс
РТ-23 Молодец
Проекты
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СНВ-2
СНВ-3
Ядерный щит
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