Ветеран "Альфы" оценил работу спецслужб РФ в борьбе с терроризмом

В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму. В эфире радио Sputnik президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал ситуацию.
Мещанский суд Москвы арестовал девять предполагаемых участников террористической организации.
"Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", – сказали РИА Новости в суде.
Всем арестованным вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
Во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ на территории Москвы и Челябинска задержали двух главарей и семерых активных членов "Хизб ут-Тахрир"* из числа граждан России и уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ.
В эфире радио Sputnik президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров прокомментировал ситуацию.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России