Ветеран "Альфы" оценил работу спецслужб РФ в борьбе с терроризмом

В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму. В эфире радио Sputnik президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал ситуацию.

Мещанский суд Москвы арестовал девять предполагаемых участников террористической организации.

"Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", – сказали РИА Новости в суде.

Всем арестованным вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ на территории Москвы и Челябинска задержали двух главарей и семерых активных членов "Хизб ут-Тахрир"* из числа граждан России и уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

В эфире радио Sputnik президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров прокомментировал ситуацию.

"Наши спецслужбы активно работают в направлении проблем антитеррора. Задержания групп террористов происходят практически каждый месяц. Так что работа наших спецслужб очень успешна. Но этот успех говорит еще и о другом. О том, что этих групп становится больше, нашим спецслужбам приходится организовывать задержания по всей территории России. По данным спецслужб, до десяти тысяч граждан с российскими паспортами воевали или находились в рядах ИГИЛ*, и сейчас они всеми силами стараются вернуться туда, где они проживали. Надеюсь, что успехи у спецслужб будут и в дальнейшем, они не дадут этой заразе распространяться в нашей стране", – сказал Сергей Гончаров.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России