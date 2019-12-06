В Катар отправлена четвертая партия истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 5 декабря. В Катар с заводского аэродрома предприятия компании Dassault Aviation в Мериньяке (Франция) вылетела четвертая партия в составе пяти истребителей "Рафаль". Конечной точкой перелета является авиабаза "Тамим".

Как сообщает Scramble Magazine, самолеты "Рафаль" DQ (двухместный) с б.н. QA205 и "Рафаль" EQ (одноместный) б.н. QA212, QA213, QA214 и QA226 вылетели к месту назначения 3 декабря в сопровождении C-17A "Глоубмастер-3".

С учетом этой поставки, Военно-воздушным силам Катара на текущий момент передано в общей сложности 20 самолетов "Рафаль".

Как ранее сообщал ЦАМТО, базовое соглашение, предусматривающее поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль" (6 одноместных и 18 двухместных), было подписано в Дохе 4 мая 2015 года. Контракт также предусматривал продажу управляемых ракет класса "воздух-воздух" MICA и "Метеор", крылатых ракет "Скальп" компании MBDA, модульных боеприпасов AASM класса "воздух-земля" компании Sagem, обучение 36 катарских летчиков, 100 техников и подготовку катарских офицеров разведки.

Соглашение вступило в силу 17 декабря 2015 года после перевода Катаром авансового платежа. Общая стоимость продажи оценивается в 6,7 млрд. евро.

Компания Dassault Aviation 7 декабря 2017 года объявила о подписании с ВС Катара соглашения о сотрудничестве и реализации опциона на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль". Соглашение о реализации опциона вступило в силу 27 марта 2018 года.

Таким образом, в общей сложности ВВС Катара должны получить 36 французских истребителей. По данным французских СМИ, Катар также может реализовать опцион на поставку дополнительно еще 36 самолетов.

Dassault Aviation 6 февраля 2019 года на предприятии в Мериньяке официально передала Катару первый самолет "Рафаль" (двухместный, б.н. QA202) в рамках контракта 2015 года. Первые пять истребителей "Рафаль" прибыли в Катар на авиабазу "Тамим" 5 июня 2019 года, еще по пять – 4 июля и 3 сентября 2019 года. Предполагается, что все самолеты будут поставлены ВВС Катара в период 2019-2022 гг.

Наряду с "Рафалями", в последние годы для оснащения своих ВВС Катар также заказал 24 европейских многоцелевых истребителя "Тайфун" и 36 американских F-15QA Advanced Eagle. Поставки истребителей осуществляются на фоне экономического бойкота Дохи со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Бахрейна, объявленного в июне 2017 года.