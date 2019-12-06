Палестинские группировки обсудили возможность перемирия с Израилем при посредничестве РФ

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Представители боевых крыльев группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (запрещено в России) обсудили координацию своих действий на новом уровне по возможному перемирию с Израилем, пишет газета "Аль-Кудс".

В частности, обсуждалось создание единого командного пункта, а также вопросы новых мирных инициатив, которые продвигались при посредничестве Египта, России и Катара. В частности, со стороны Каира продвигалось урегулирование через ослабление ракетных обстрелов Израиля. Россию предлагается подключить к процессу как государство, способное вести конструктивные переговоры с израильской стороной.

При этом в тексте озвучено сомнение в успехе каких-либо мирных инициатив, так как "Исламский джихад" настроен на продолжение вооруженной борьбы с Израилем. Также была ещё раз озвучена позиция обеих группировок по конечной цели конфликта, которая заявлена как "освобождение всех палестинских земель".

На переговорах не затрагивался обмен пленными с Израилем. Вместе с тем, подтверждена готовность к проведению новых "маршей", направленных на ослабление блокады сектора Газа. Кроме того, были упомянуты международные, в частности египетские, усилия на этом направлении, а также желание многих палестинцев продолжить так называемые "марши возвращения".

Напомним, что некоторое время назад имел место очередной виток палестино-израильского конфликта. С территории Газы по Израилю осуществлялись ракетные обстрелы, в ответ на что были применены ВВС ЦАХАЛ, нанесшие ракетно-бомбовые удары по сектору и заявив, что все уничтоженные цели принадлежали ХАМАС и "Исламскому джихаду".

Ранее в США заявляли о так называемой "сделке века" между Палестиной и Израилем. Теперь эта тема ушла на второй план.