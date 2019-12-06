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Российская газета

ВВС Швеции загримировали свой новый Gripen E под Су-57

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Российский истребитель пятого Су-57 продолжает оставаться законодателем мод в области авиационного камуфляжа. Новый вариант шведского многоцелевого самолета Gripen E окрашен в стиле и цветовой гамме российского самолета.

Ранее камуфляж Су-57 был воспроизведен на американских истребителях F-16 из эскадрильи, самолеты которой изображают противника на учениях американских летчиков.

Как сообщает издание The Аviationist, еще неизвестно, станет ли новая схема окраски официальным цветом ВВС Швеции или будет использоваться для тренировки пилотов в учебных боях, но она "выглядит довольно круто".

Отметим, что разработка модернизированной версии JAS 39E стартовала в 2007 году. Свой первый полет опытный истребитель Gripen E совершил 15 июня 2017 года. Известно, что машина получит новый мощный двигатель, активную фазированную антенную решетку РЛС Leonardo Raven ES-05 и новую авионику.

Боекомплект может включать четыре ракеты "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick или две крылатые KEPD 350. Возможно использование двух противокорабельных ракет RBS-15F. На четырех подкрыльевых пилонах могут подвешиваться блоки с неуправляемыми ракетами. Кроме того, самолет может нести различные виды авиабомб. В итоге максимальная масса самолета увеличивается с 14 до 16,5 тонны.


Николай Грищенко

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