Настоящий раритет: советские авиадесантные САУ отстрелялись во Вьетнаме

Вьетнамская армия в настоящее время остается единственной, где продолжается эксплуатация 85-мм авиадесантных самоходных артиллерийских установок АСУ-85.

ASU-85: A secluded member of VPA tank corps.

Designed by Soviet Unionto give the VDV highly mobile fire supports, ASU-85 saw limited service before being replaced by the BMD-1. pic.twitter.com/9CTMbZ78BO — Lee Ann Quann (@AnnQuann) December 1, 2019

Боевые машины были поставлены в эту страну из СССР в конце семидесятых годов, в период резкого обострения отношений с соседним Китаем. Тогда разразилась короткая, но довольно кровопролитная война.

Правда, в отличие от Советской армии, в вооруженных силах Вьетнама самоходки долгое время использовались в обычных артиллерийских подразделениях. Затем их вывели на базы хранения, но несколько лет назад командование решило снова вернуть их в строй.

В 2019 году АСУ-85 отметили 60-летие с начала серийного производства. В конструкции этих машин использованы элементы шасси легкого плавающего танка ПТ-76.

Правда в отличие от знаменитого "поплавка", где стоял 240-сильный дизельный двигатель В-6, САУ получила двухтактный ЯАЗ-206В, широко применявшийся в большегрузной автомобильной технике, в частности на вездеходах ЯАЗ-214 и КрАЗ-214.

В качестве основного вооружения выбрана 85-мм нарезная пушка 2А15 (боекомплект 39 снарядов), имелся также 7,62-мм пулемет СГМТ, а на башне для борьбы с воздушными целями установлен крупнокалиберный 12,7-мм ДШКМ.

Максимальная толщина брони в лобовой части корпуса доходит до 45 мм. Скорость по шоссе - до 45 км/ч. Запас хода -3 60 км. Экипаж - 4 человека.

Самоходки в небольших количествах поставляли за рубеж, кроме Вьетнама они находились в армиях Польши и ГДР.

АСУ-85 использовались на начальном этапе афганской войны, однако вскоре вместо них в десантные части стали поступать средние танки Т-62.

Алексей Моисеев