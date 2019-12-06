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Российская газета

Система прогнила: в США семьи военных жалуются на плесень и паразитов

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Источник изображения: flickr.com

Жены и дети американских хвоенных рассказали в Сенате США об ужасных условиях проживания.

На Капитолийском холме прошло заседание Комитета по вооруженным силам Сената США. Оно было посвящено кризису в сфере строительства и обслуживания приватизированного жилья на военных объектах страны.

Как сообщает Military.com, на совещание пришли семьи американских военнослужащих. Они прибыли из форта Беннинг (Джорджия), Базы ВВС Тинкер, (Оклахома), Морской станции Норфолк (Вирджиния) и многих других объектов.

Для них это была первая возможность лично рассказать высшему руководству о своем бедственном положении. Кто-то привел своих детей, заболевших из-за заражения плесенью и паразитами в домах на военных базах.

До этого момента частные управляющие компании игнорировали или очень неохотно решали их проблемы. А  некоторые организации даже пытались заключить с ними соглашения о неразглашении.

Семьи пояснили, что в их домах от сырости образовалась токсичная черная плесень.

"Мы все были больны", - сказала Джанна Драйвер, чей муж в настоящее время уволился из ВВС США. Их дочь четыре раза пришлось класть в больницу, поскольку она страдала головокружениями и носовыми кровотечениями, вызванными плесенью.

Детский пульманолог прямо заявил ей: "Ваш дом убивает вашу дочь".

Супруга майора морской пехоты Саманта Келлер поведала, что плесень в их доме уничтожила даже гвозди в стене.

Мастер-сержант ВВС Майкл Джонсон сообщил, что его семья была вынуждена сменить за 18 месяцев четыре отеля. Дома - плесень и вода.

В конце заседания глава Министерства армии США Райан Маккарти пояснил, что проблема вызвана тем, что в последние 10-15 лет военное руководство передало обслуживание жилье на аутсорсинг частным компаниям.

"Нам не хватало агрессивного подхода к управлению", - сказал он.


Олег Корякин

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США
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