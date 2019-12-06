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Российская газета

Автомат спецназначения: 9А-91 замечен у бойцов "Сил тигра" в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

У бойцов сирийского элитного соединения "Силы тигра" замечены современные российские малогабаритные автоматы 9А-91.

Известно, что они приобретены военными это государства еще до начала гражданской войны и иностранной террористической агрессии.

9-мм 9А-91 находится на вооружении специальных подразделений. Это оружие является достаточно легким и компактным. Со сложенным прикладом его длина всего 373 мм, а с разложенным - около 600 мм. Масса - 2,1 кг. Скорострельность - 700 выстрелов в минуту. Максимальная прицельная дальность - 400 м. Емкость магазина - 20 патронов.

На автомат можно устанавливать оптические, коллиматорные и ночные прицелы, а также глушители и лазерные целеуказатели.

На базе этого автомата разработано другое оружие для подразделений спецназначения - снайперская винтовка ВСК-94, которая в частях сирийской Республиканской гвардии также применялось ходе в боев с участниками бандформирований.

Бойцы элитных подразделений также очень высоко ценят 12,7-мм снайперские винтовки ОСВ-96 и 7,62-мм МЦ-116М.

Кроме того, ранее сообщалось о поступлении на вооружение автоматов АК-105 в современном обвесе.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
9А-91
M16
ВСК-94
ОСВ-96
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