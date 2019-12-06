"Волосатики": китайцы назвали русских воинственной нацией

Китайский портал Sohu назвал русских "вояками-волосатиками"

Русских в Китае считают воинственным народом, потому что Россия за свою историю смогла завоевать больше всего земель, пишет китайское издание Sohu. Побеждать в войнах российским армиям помогала "русская зима" и жесткий климат, объясняют восточные соседи.

В Китае русских называют "воинственным народом" и "волосатиками" из-за истории и климата России, говорится в статье на китайском портале Sohu.

"Говорят, Россия захватила за свою историю больше земель, чем любая другая держава. Впрочем, от 25 млн квадратных километров к распаду СССР у русских осталось лишь 17 млн кв. км", - заявляют авторы статьи.

Они отмечают, что "волосатиками" русских стали называть в конце XIX и начале XX веков, когда Российская Империя предпринимала шаги по созданию "Желтороссии" на территории Маньчжурии. По-видимому, это связано с усами и бородами русских солдат и офицеров. Причем такое прозвище, по мнению китайцев, было уничижительным.

Кроме того, китайские журналисты в качестве причины воинственности русского народа называют суровый климат. "Русская зима - это острый кинжал, не раз помогавший побеждать в войнах", - говорится в статье.

В качестве примера китайские журналисты приводят Северную войну против Швеции в 1700-1721 годах, Отечественную войну 1812 года против Наполеона и Великую Отечественную войну против гитлеровской Германии и ее сателлитов.

"Если Россия может выживать в такую экстремальную погоду, то ее жители действительно воинственный народ", - продолжают они.

Кроме того, в статье говорится, что сами россияне называют китайцев "китайцами", не особо отличая их от монголов.

В ноябре Sohu опубликовал статью, в которой были перечислены слабые места России, которая, по утверждению издания, входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи.

Однако для мировой державы такое количество граждан - 146 млн человек - "не по статусу".

Еще одна проблема - трудности в управлении многонациональным государством. Москва несет серьезные убытки из-за "управления народами, различия между которыми угрожают стабильности". Кроме того, китайские журналисты назвали слабым местом России мононаправленность экономики и "неудачное положение на глобусе".

"Россия обречена на поражение со своим слабым экономическим развитием", - указывается также в статье.

Наконец, издание в качестве слабого места России назвало "международную обстановку". Якобы в соседних странах Восточной Европы мало кто имеет хорошие ассоциации с Россией, а кроме того, нужно помнить о постоянном давлении США на РФ.

В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.

"Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, третьим Римом", - предупреждает Штюрмер.

Первые лица Европы считают Россию европейской страной и полагают необходимым диалог между державами. В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс во взаимодействии с Москвой по политическим и экономическим вопросам.

"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", - подчеркнул французский лидер.

В Министерстве экономического развития РФ считают, что Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года, и для этого есть предпосылки. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин в апреле 2019 года.

"То, что мы видим - что немецкая экономика, с которой мы конкурируем за пятую позицию, растет гораздо слабее, чем это ожидалось. У нас сейчас отрыв уже составляет меньше 3%, то есть мы уже близки. Нужно демонстрировать те темпы, которые мы прогнозируем, которые закладываются во все наши ожидания, и в этом случае проблем не будет", - добавил он.

Стоит также отметить, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что военная доктрина России предусматривает в первую очередь защиту собственных рубежей, народа и государственности. Кроме того, Москва снижает расходы на вооружения - наша страна не вошла в первую пятерку по этому показателю впервые с 2006 года. РФ наращивала оборонный бюджет в рамках программы военной модернизации с 2011 по 2015 год. При этом даже после снижения расходов Москва тратит на армию больше практически всех стран в Европе.

Иван Апулеев