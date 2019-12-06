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Газета.ru

Мощь растет: в Германии назвали Китай новой угрозой НАТО

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Источник изображения: gazeta.ru

В Германии назвали нового ключевого противника НАТО

Некоторые страны НАТО недооценивают реальную мощь Китая, хотя он главный противник альянса, пишет Die Welt. Журнал указал на рост военного потенциала Пекина и отметил, что это может привести к драматическим последствиям. Вопрос усиления армии КНР накануне впервые обсуждался на саммите НАТО, который прошел в Лондоне.

Немецкое издание Die Welt назвало Китай главным противником НАТО. Как отметил автор статьи, у альянса нет единого мнения о роли этой страны: США считают КНР врагом, а власти Германии и Франции тем временем сконцентрированы на торговой стороне отношений с Пекином.

В Die Welt выразили мнение, что Берлин и Париж недооценивают опасность, исходящую от Китая: Пекин намерен "купить" политическое влияние в Европе посредством инвестиций в ее экономику.

Кроме того, автор обратил внимание на возросшую военную мощь Китая и предупредил, что это может иметь драматические последствия для безопасности и благополучия Европы.

В статье также сделан вывод, что угрозу для НАТО представляет сама организация. "Основополагающий консенсус западного общества относительно того, что свободу и благополучие необходимо защищать от внешних опасностей каждый день вновь и вновь, больше не существует", - констатировал автор.

Накануне в Лондоне прошел саммит НАТО, в ходе которого альянс высказался в пользу того, что основную угрозу для него представляют действия России и международный терроризм, говорится в заявлении по итогам мероприятия. "Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас", - указали в документе.

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что растущее влияние Пекина и его международная политика "представляют как возможности, так и проблемы". Среди второстепенных угроз были названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения.

При этом президент Польши Анджей Дуда отказался признавать Россию врагом НАТО. "Нет врага. Ни одного врага [у НАТО] сегодня нет. Врагом, вероятно, можно назвать негосударственные организации террористического характера", - сказал он.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал утверждение из декларации саммита НАТО об угрозе "агрессивных действий" России ложью и пропагандой.

"Низкопробная ложь не к лицу высокопоставленным чиновникам из руководства НАТО", - сказал он РИА "Новости".

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита назвала основополагающий акт Россия - НАТО хорошим потенциалом для дискуссии о будущих отношениях Запада с Россией. "У нас есть вызов - Россия. Россия, с одной стороны, известна свойственными противнику мерами против нас, например, гибридным ведением войны, с другой стороны, это наш сосед", - отметила она.

На саммите лидеры стран НАТО впервые в истории Североатлантического альянса обсудили усиление позиций Китая, в частности, увеличение его оборонных способностей. Это отмечал генсек организации Йенс Столтенберг.

"Это (обсуждение усиления Китая. - "Газета.Ru") влечет за собой как возможности, так и вызовы. Мы видели, как растет Китай, в том числе его инвестиции в обороноспособность... Китай теперь имеет второй по объему военный бюджет в мире после США", - сказал Столтенберг.

За два дня до этого Госдепартамент США, поздравляя новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, призвал его противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана, указали на сайте ведомства.

Как отмечается в документе, Вашингтон надеется на взаимодействие с новой командой лидеров ЕС для продвижения общих интересов.

"А именно - укрепления наших торговых связей, энергетической независимости Европы и противостояния совместным вызовам безопасности и демократическим ценностям, включая угрозы со стороны России, Китая и Ирана", - подчеркнули в сообщении Госдепа.

В ведомстве также назвали сотрудничество США и Евросоюза "силой добра в мире".

В середине ноября госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обвинил Китай в проведении кибератак против НАТО и подрыве "безопасности коммуникаций" альянса. "Одна из проблем, на которую НАТО сейчас обращает внимание, это то, какие отношения НАТО имеет с Китаем. Да, НАТО не была создана для этого, но киберугрозы не ограничены географическими рамками. НАТО противостоит попыткам Китая подорвать ее безопасность, безопасность ее коммуникаций", - отметил Помпео в ходе своего выступления в институте Бейкера в Хьюстоне.


Кристина Сизова

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Иран
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